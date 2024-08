¿Por qué los celulares cuestan más en la Argentina que en otros países de la región?

En la Argentina, las notebooks cuestan un 70% más que en los principales países de la región, como Brasil, Chile y Colombia. Además, los celulares tienen precios un 60% más altos que en el resto de los países.

Esto provoca un fuerte desincentivo para invertir en tecnología y no perder el tren de los últimos conocimientos en aplicaciones y software.

Informática y telecomunicaciones es uno de los rubros que más cayeron en ventas este año, con bajas que rondan el 60 por ciento.

¿Cuáles son las razones?



Especialistas adjudican los motivos de esta situación a la fuerte carga impositiva y a los aranceles que aplica nuestro país.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, viene destacando que la baja del impuesto país, del 17,5% al 7,5%, tendrá un impacto muy beneficioso sobre la caída de precios y el aumento del consumo.

En la Argentina el rubro electrónica tiene una carga impositiva que ronda el 66%. Eso incluye un arancel a la importación del 16%, el IVA del 10,5%, un IVA adicional del 10%, la retención a cuenta de ganancias del 6%, la retención por ingresos brutos del 2,5% y el impuesto PAIS del 16,6% (en Aduana se tributa el 95% de la alícuota del 17,5%).

En cambio, en Brasil la presión impositiva es del 55%, en Chile, del 26,1% y en Colombia, del 19%.

el rubro electrónica tiene una carga impositiva que ronda el 66%. (Foto: web)



El Gobierno insiste en que el crecimiento va a venir por el lado de la baja de impuestos, a medida que se consolide el equilibrio fiscal.

En el caso del arancel del 16%, no se esperan cambios en la Argentina.

Según datos de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPYA), las ventas de informática -notebooks, computadoras, monitores y celulares, entre otros- cayeron 58% durante los primeros seis meses del año respecto de igual período de 2023.

Ese sector representa un tercio del negocio informático del país: facturó US$ 220 millones frente a los US$ 525 millones del mismo período de 2023.

De acuerdo a informes del sector privado, las ventas minoristas de electrodomésticos en la Argentina cayeron 33% en el primer semestre de 2024.

Con información de Noticias Argentinas (NA)