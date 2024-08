La inflación se desaceleró en julio y se espera que siga el camino descendente

La inflación se desaceleró en julio, pese a que es un mes complicado estacionalmente, tendiente a la suba, y habilita nuevas preguntas, como si caerá más en agosto, e incluso si llegaremos a la inflación cero antes de fin de año.

María Castiglioni, economista, directora de C&T Asesores Económicos, dialogó con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), y destacó: "En primer lugar, la inflación es la variación del precio de una canasta promedio de consumo, que se saca en base a una encuesta que se hace en los hogares y se hace cada x tiempo; sobre eso se ve lo que pesa cada rubro, se van midiendo todos los precios prácticamente todos los días y la variación del valor de esa canasta versus la del mes anterior es el dato de la inflación".

Maria Castiglioni

Y se trata de una canasta muy compleja: "Pasa que esa canasta tiene infinidad de gastos, en los gastos de una familia la lista es enorme, hay una mezcla y muchos gastos que también uno va haciendo durante el día que hasta perdés la cuent,a porque son pequeños gastos pero de todos los días que suman", explicó, pero a esos se suman otros de distinta categoría: "Hay otros, cuando llega la factura por ejemplo, la boleta de la energía y nos llega una vez por mes, como una cuota de colegio. Hay algunos precios que son más sensibles cuando hay aumentos porque uno lo ve más directo, y hay que tener en claro que en el mundo la energía es carísima, es un bien muy escaso, que se cuida mucho y en algunos países más".

"Pasa que en Argentina hubo mucho tiempo en el cual los precios internos estaban muy separados de lo que realmente costaba generar el gas y la electricidad, y cuando hay que corregir, como había pasado también durante 2016 y 2017 sobre todo, obviamente que a nadie le gusta, y además tienen aumentos acumulados de desfasajes muy grandes", redondeó.

Las heladas afectaron al rubro de frutas y verduras a principios de julio

Como fue julio

Sobre el informe que realizó su consultora, que arrojó 4,4%, Castiglioni precisó "El relevamiento es para el Gran Buenos Aires, igualmente hay muchos precios que se mueven muy parecidos en todo el país pero no siempre es exactamente igual la variación, pero igual es relevante o representativo".

"Acá lo que tuviste sobre todo en julio, que estacionalmente es un mes complicado en términos de inflación, pero en julio además se sumó que en las dos primeras semanas con la helada fuerte que hubo se perdieron frutas y verduras, cayó la oferta y eso generó una fuerte suba en esos productos típicamente del rubro estacional, que después revirtieron en la segunda parte del mes pero en promedio en nuestro relevamiento nos generó un aumento; si esos rubros hubieran aumentado por ejemplo 3,5% la inflación hubiera estado debajo de 4%, o sea, ahí tuvo un salto muy grande frutas y verduras", explicó sobre el punto específico, mientras que "el resto de los productos e general vimos que no subidas demasiado relevante y eso es un buen dato y lo que se llama inflación núcleo que es sacando lo estacional y la parte de regulados, estuvo un poquito abajo del 3% que eso también es una buena noticia".

inflacion

La proyección de agosto

Sobre la proyección del mes en curso, la especialista remarcó: "Creemos que agosto, sobre todo cuando uno mira, una de las cosas que tratamos de ver es la inflación semanal y cuánto es la inflación de la última semana respecto de la última semana del mes anterior, y eso viene bajando, está en 3%. La cuarta semana de julio contra la cuarta semana de junio marca que hubo desaceleración. De combustibles son aumentos pequeños, cuando uno mira el porcentaje de aumento es pequeño, lo mismo la luz y el gas, no son incrementos fuertes como habían sido en meses anteriores. De todas maneras estamos viendo en base al resto de los precios que la inflación puede estar en torno al 3% en agosto, la total, porque si no existieran esos aumentos sería aún menor".

Sobre si la tendencia será sostenida hasta fin de año, Castiglioni ponderó: "De qué depende: hay una pata fundamental que es el equilibrio fiscal, de hecho hasta ahora ha habido superávit fiscal, porque eso garantiza no solo que el gobierno no va a necesitar financiamiento para sus gastos sino que además si le sobra plata lo que hace es sacar pesos de circulación, y lo que generó la caída o la inflación que es la pérdida de poder de compra en pesos fue la emisión permanente de precios, producto de que el Banco Central le prestó al gobierno permanentemente para financiar ese gasto excesivo que tenía".

"Además el otro componente que había en los últimos años y no permitía que terminara de bajar la inflación era el hecho de que en realidad el Banco Central estaba generando un crecimiento de los pesos que retenía, los famosos pases pasivos que antes eran las leliq, que era el instrumento que el Banco Central usaba para volver a sacar los pesos de circulación porque estaban latentes, lo que significa que en definitiva el gobierno había gastado más de lo que tenía y lo había financiado no con el ahorro del sector privado, sino generando plata y eso no existe, lo que ocurre finalmente es que el peso deja de tener valor", destacó, enfatizando que "Entonces hay herramientas, elementos concretos para que la inflación baje sostenidamente, obviamente todavía hay algunos precios que tienen ajustes con inflaciones pasadas con lo cual eso va convergiendo cada vez más rápido".

"El último punto que tiene que ver con el nivel de los precios, pero que pueden ayudar a que baje la inflación en el momento que se aplique es el tema del impuesto país, que bajará de 17,5 a 7,5 porque eso abarata el precio de los productos importados que la mayoría son insumos o bienes de capital que se usan para producir finalmente en Argentina y eso pude ayudar también a que haya en el momento que se termine o se defina la baja efectiva", completó.