La caída de la industria y las perspectivas de una reactivación que se demora

Las cifras de caída de la industria que dio a conocer la UIA (Unión Industrial Argentina) son muy preocupantes, como el descenso del 14,2% anual en abril, mientras que se perdieron más de 15.000 empleos desde agosto del año pasado.

Juan Carlos Sacco es presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines y también ocupó el cargo de secretario de la UIA. En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciuadano.News), explicó: "Lo primero que tenemos que poner en claro es que lamentablemente, muy lamentablemente desde la UIA y desde la Federación, lo venimos diciendo hace más de 30 años, algún día la Argentina tiene que dejar de vivir en un péndulo. Pasamos de negro a blanco y nunca nos paramos un ratito para la zona gris, que nos haría más feliz la vida".

"Obviamente todos somos conscientes que como veníamos, esto era directamente el tren bala al vacío, nos moríamos todos", remarcó, para agregar: "a Milei no lo conocía nadie, a su manera dijo su verdad y se ve que la ciudadanía optó por él y hoy es el presidente de la nación. Ahora bien, convengamos que está haciendo bien las cosas, hay muchas cosas que son buenísimas en cuanto a conceptos. El tema es la implementación".

Así el referente empresario alabó la baja de la inflación, pero siendo crítico del costo terrible de ese descenso y se preguntó "¿es sustentable en el tiempo? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el famoso rebote todavía no está. Y ni creo que vaya a estar en los próximos meses, donde la caída de la producción es terrorífica. Yo soy el primero que quiero que esto sea una realidad y que tengamos inflación de 1% mensual, la Argentina se recupera como el Ave Fénix, de hoy para mañana, pero por ahora lo veo muy muy difícil, no es solamente la caída que hubo, sino la que va a haber por la mortandad de pymes".

En ese sentido Sacco fue crítico del orden en que el Gobierno encara las cosas: "sobre todo ahora con todas las desregulaciones que está aplicando el gobierno. Nadie en el mundo desregula sin primero ordenar la casa, estamos en desventaja competitiva con cualquier país del mundo".

Sobre lo que viene, indicó: "Ahora le dieron una caja de herramienta, por lo menos. No hablo ya que le hayan dado un universo de herramientas, porque también fue otra de las locuras, la inexperiencia de un partido que no existe como partido político, no está constituido a nivel nacional para hacer frente a las modificaciones que había que hacer en este país. Ahora bien, apoyado y asesorado por gente capaz como Francos, como Toto Caputo que tienen experiencia, ahora tiene esta pequeña herramienta para que ya pueda empezar a tomar algunas medidas sin vivir a DNU y sin vivir atacando a los que tienen que ayudarlo a gobernar", y añadió "Si esto se da, si él se tranquiliza y en algunos casos va a tener que ceder alguna cosa porque si no, no puede, mata un montón de industrias".

"La Argentina está enferma, las industrias están enfermas, han vivido sin crédito, y aun así toda la industria hoy le diría que está al 70% de capacidad productiva de última generación, en el rubro que quiera tocar. Todos han invertido y quieren invertir, pero el mundo renueva un crédito cada dos años y cambia última tecnología. ¿Con qué valores? 1, 2, 3% anual de interés. Nosotros acá estamos pagando 20, 30, 40% de interés. Es una verdadera locura", completó.