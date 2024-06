"En política económica la Argentina dejó de pensarse a sí misma hace muchos años"

El acto por el Día de la Bandera, en Rosario, sirvió para que el presidente relance el Pacto de Mayo, esta vez convocado para el 9 de Julio en Tucumán, en una apuesta arriesgada luego de la obtención de la Ley Bases, pero los lineamientos que plantea encuentran fuertes críticas, y que vale la pena tener en cuenta.

Una de ellas es la del politólogo Juan Venturino, quien dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.news), y expresó:

"Honestamente, me gustaría creer que no debería tener ningún éxito, porque me ha tocado por diversos motivos investigar algunas de las cuestiones que contiene este pacto y, créanme, sería lo peor que podría suceder, porque tiene dentro algunas cuestiones no serían propiamente las puertas del infierno, pero por lo menos estaríamos golpeando, tocando timbre".

A la hora de desgranar algunos puntos, cuestionó en principio las facultades delegadas, pero especialmente el Régimen de Grandes Inversiones: "Podríamos hablar primero de las facultades delegadas, pero además de otra cuestión que tiene que ver con el RIGI, el famoso régimen de fomento a las grandes inversiones: esto nos convertiría en un enclave, una economía de enclave, sería ir como en la Argentina de 1930 para decirlo de un modo, del 1940, o sea que realmente nos iría muy mal si eso sucede",

Pero en rigor, estableció las causas de los problemas en la política de muchos años a esta parte. "En términos de política económica la Argentina dejó de pensarse a sí misma hace muchos años, incluidos los gobiernos que podríamos considerar buenos, o no tan malos como éste", remarcó, "el problema de la Argentina y del mundo, pero de la Argentina en especial, no son los pobres, son los ricos. Y son ese cúmulo de ricos y su perversa forma de acumular".

Sobre el éxito que puede cosechar en la adhesión de los gobernadores, aseveró: "al congelar la obra pública, retrotraer todo lo que tuvo que ver con una estructura de gastos del año pasado, hay muchos gobernadores que se les está haciendo muy difícil de alguna manera gobernar su provincia, y en esta mirada cortoplacista, entonces probablemente compres voluntades a través de esa billetera, Sería por conveniencia".

A su vez, sobre el Presidente, indicó: "él está divorciado de la realidad, está convencido de que él viene a hacer una revolución sin armas, va a convencer al mundo de que esa es la fórmula correcta".

Mientras tanto, bajó 20% el consumo de lácteos. Esto preocupa porque son los chicos los que toman más leche, se está consumiendo menos carne, todos los indicadores son negativos, pero lo hablás con él, y él, como está en otra realidad, está convencido que estamos bárbaro".

Además extendió la crítica a la mayor parte de la dirigencia, destacando: "Yo creo que hubo sí una clase dirigente que no estuvo a la altura de las incidencias, que se autoconvencieron de que eran fantásticos y no lo eran".

Pero a la vez, subrayó: "creo que todos somos un poquito responsables, no por ahí de elegir este personaje, no de los ángulos, sino de un proceso en el que hemos naturalizado y aceptado la decadencia como que estuviera bien".-

También añadió: "dejame decir que la Argentina, tristemente, ha sido gobernada, por 35 familias y 20 corporaciones. Ni siquiera los presidentes con más poder en la historia, han podido torcerle el brazo a algunas de esas corporaciones, a algunas sí, a muchas otras no, que se han mantenido indemnes. Cuando hablamos de la corporación judicial, trasciende a todos los gobiernos, por ejemplo".

Y finalmente, sobre los caminos para resolver la situación, afirmó: "Yo creo que lo necesitamos con urgencia, casi como respirar, es poder tener mínimos consensos y que los argentinos puedan parir una idea de Nación un poco más completa, si se quiere. No digo perfecta, pero por lo menos perfectible, lo que estamos viviendo hoy es que efectivamente hemos retrocedido mucho".