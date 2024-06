Incertidumbre de los asalariados por no saber si deben pagar un impuesto

El paquete Fiscal que se aprobó este jueves en la madrugada fue modificado en el Senado por el voto de mayorías circunstanciales dejando fuera del texto, que vino de diputados y que vuelve a esa cámara para ser ratificado rechazado, dos puntos que alteran el régimen tributario y el volumen recaudatorio del Fisco.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) dialogó con Fernando López Chiesa, tributarista socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociado.

El especialista explicó cómo queda el tema Ganancias y Bienes Personales: "Lo que tenemos que mencionar es un tema técnico que esto está previsto constitucionalmente como es el tratamiento parlamentario, dentro de esta modificación, entonces recordemos que esto inicia en la Cámara de Diputados en la cual se aprueba, va a Senadores, que fue el tratamiento de ayer y algunas cuestiones que salieron aprobadas sobre las medidas fiscales y otras que fueron rechazadas".

Victoria

Continuó explicando: "Toda la ley de medidas fiscales tiene que volver a la Cámara de Diputados y ellos tienen que decidir si va por el proyecto original que aprobaron o toma este proyecto de senadores con las modificaciones, y una vez que tengan las mayorías recién ahí la ley se aprueba".

"Así que estamos pensando que la aprobación va a tardar 15, 20, 30 días más y lo importante es que ayer la parte de Ganancias y la parte de bienes personales no fue aprobada por el Senado, por lo tanto se va a la Cámara de Diputados para que se apruebe o no".

"Esto trae ciertos problemas para los empelados en relación de dependencia porque en esta ley se afectaban algunas cuestiones que el congreso tenía que ratificar, y qué tiene que ver con esto, básicamente en el 2023 al empleado se le aplico un sistema de liquidación, que es como la ley Masa donde parte de sus ganancias se alineaban y solo tributaban el impuesto a las ganancias de octubre a diciembre los que tuvieron los sueldos mas altos, de no aprobarse ese cambio los empleados en relación de dependencia le deberían al Estado la retención y por eso importante que se trate nuevamente este capítulo aparte dentro de la Cámara de Diputados para que corrija esta situación, más allá de la cuestión de fondo que es volver al viejo esquema de la cuarta categoría".

-¿La medida de Masa fue una especie de prórroga o una ley sancionada por el Congreso que cortaba el tiempo que va desde que se deja de pagar hasta que se renueve su vigencia? ¿Por qué tendrían que pagar ese tiempo como adeudado?

-Eso no fue a través de una ley, fue a través de un decreto y toda modificación que queramos hacer tiene que ir y venir a través de una ley. Entonces en este momento qué se hizo, para que el empleado no se viera perjudicado se hizo este nuevo mecanismo a través de un decreto, el cual tenía que ser ratificado o con la ley de presupuesto o dentro del paquete de medidas fiscales. Si eso no se aprueba es como que ese sistema de liquidación no está vigente, está vigente la ley anterior.

Bartolome Abdala

-En este caso Diputados puede ratificar su sanción original en esos aspectos y el resto del paquete dejarlo pasar, o sea aprobar.

-Exactamente, uno entiende que lo que ya quedó aprobado en senadores, que se blanquee la moratoria, debería ratificarse nuevamente en Diputados. Por qué digo que debería, porque la ley no está aprobada en su conjunto y no podemos tomar como partes, la ley es toda junta la cual tiene distintos capítulos, entonces lo que tenemos y lo que el Senado aprobó, debería haber esa aclaración en la parte de Diputados. Y en los puntos en donde el Senado no estuvo de acuerdo y los sacó, le va a acostar a la Cámara de Diputados decidir qué hace respecto de eso.

-¿Cómo queda el tema de los montos de bienes personales?

Mayans

-Acá tenemos en impuesto sobre bienes personales tenemos la casa, auto, una cuenta, dinero en efectivo. Es el conjunto de patrimonio. Dependiendo de la zona geográfica donde uno esté ubicado es la evaluación, esos valores pueden estar tal vez subvaluados en algunos casos. En valores nuevos, ese valor trata de estar un poco más cerca del valor de mercado y depende mucho de la zona geográfica. Dependiendo la zona, en algunos lugares donde creció mucho la descripción fiscal lo que hace que el impuesto suba y también aquellas personas que tienen un patrimonio dolarizado por tener inversiones en dólares, en moneda extranjera, es autoevaluatorio del 2022 al 2023 fue muy significativo porque tiene en cuenta en bienes personales toma la foto del 31 de diciembre del 2023, por lo tanto vamos a tener un nivel muy alto por la devaluación, imagine que con las tasas máximas del 2,25% en vez de 1,50 que era el proyecto que se estaba tratando, el impacto en bolsillo va ser grande. También el impacto no es que va a aplicar a las personas que tienen mayor dinero, patrimonio sino que también afectan a la clase media, hoy en día tener un inmueble y un auto puede ser que la persona ingrese a bienes personales. La ley lo que proponía era ajustar esos mínimos no imponibles y la alícuota del impuesto.