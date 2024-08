Evalúan la factibilidad de extracción en Salinas del Diamante

Muchos cifran esperanzas en que la explotación del litio sea un factor importante para la recuperación de la economía argentina. Confirmado que en las provincias del noroeste se encuentran los yacimientos más importantes. Sin embargo incipientes exploraciones en la zona de Salinas del Diamante, San Rafael se ha encontrado el mineral.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó al director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, quien expresó: "Todo depende de los resultados de la exploración y en eso está muy interesada una empresa australiana, es más, viene a pasos agigantados, mostrando mucho interés y quieren iniciar la campaña esta temporada y dependiendo de los resultados de la exploración".

Jerónimo Shantal, director de Minería.

- Salinas de El Diamante es un predio chico y hay otra salina más adelante, ¿a partir de qué extensiones se considera que puede ser una gran reserva?

-No es tanto por las extensiones, dependiendo cómo se encuentre el mineral dispuesto en el yacimiento, puede ser multiforme, diseminado, si es de salmuera o en roca, varía mucho, pero la realidad es que uno no podría hacer ningún adelanto hasta que haya más exploración, porque Veladero cuando se descubre fue en el último pozo, el pozo 57 que hasta el pozo 56 no daba resultados esperanzadores y recién en el último pincharon el pozo más oportuno, así que eso varía mucho.

-Una ventaja tiene que ver con la logística, la ruta pasa por la punta del lugar, ¿qué necesitaría Mendoza para que en caso de haber una detección real de un yacimiento que valga la pena explotar que esto ocurra?

-Tiene muy buena logística la ubicación, incluso la empresa ya venía hablando con compañías que trabajan con equipos de perforación porque el beneficio que tiene el área es la logística, tiene muy buena logística, creo que están todas las condiciones dadas para iniciar la exploración, que es algo muy sencillo, de un impacto muy mínimo pero los resultados pueden ser esperanzadores, esperemos que puedan empezar pronto que esto depende de cómo avance la evaluación de impacto ambiental, que hasta ahora viene transitando los caminos normales del procedimiento.

Paisaje de las Salinas del Diamante en San Rafael.

-La vicegobernadora Hebe Casado estaba muy entusiasmada, una empresa australiana ya está en Mendoza y es una interesada, intentamos comunicarnos con San Rafael, con las instituciones y nadie quiso hablar, como diciendo que esto es una cuestión de los radicales, como si la salina, el litio y lo que vaya a venir sea una cuestión de los radicales y no una política de estado que beneficie a la gente, si esto será de aquí en adelante así será muy difícil que vengan las inversiones del exterior tan necesarias

-No voy a opinar del tema político o lo que pueda pensar una persona, lo que nos ha sucedido es real, nos pasó con la empresa Ampere Lithium , que no solo ya han visitado Mendoza, van a volver a visitar sino que además, ya constituyeron la sociedad en Mendoza y prácticamente día por medio están en la Dirección de Minería viendo los avances del expediente, el interés que ha despertado en la compañía esto nos ha resultado positivo, hay un interés real, que han mantenido reuniones con el Gobernador y Vicegobernadora, incluso el expediente está transitando en procedimientos normales.

Reunión con la empresa australiana.

-¿Cuándo se iniciarían los trabajos en este estado de situación?

-Eso va a depender primero del expediente ambiental, depende no solo de la 7722 sino de toda la normativa ambiental minera vigente y en este caso en particular este humedal no es metalífero.

-¿Es como las sales de potasio en Malargüe?

-Exactamente entonces, si no es mineral metalífero entonces no tendría que ir a la Legislatura así que, sería una evaluación conforme al Decreto 820 reglamentario de la Ley de Medio Ambiente que tiene todo un procedimiento marcado y luego de los informes técnicos correspondientes debería expedirse la autoridad ambiental minera otorgando la aprobación de impacto ambiental, rechazándolo u otorgándola con condiciones.

-Que la salina ya se esté explotando, ¿puede facilitar lo que sea papelerío para ampliar la explotación porque en todo caso sería intervenir sobre un yacimiento que ya está produciendo una de sus riquezas?

-Claro, este trámite lo están llevando en conjunto con El Jarillal S.A que es el que tiene la explotación de la salina, y por un lado, seguiría la explotación de sales de sodio y por otro, la exploración de litio en salmuera, pero sí podrían coexistir ambas actividades en conjunto.