El sector Pyme siente que su futuro es sombrío después de los anuncios del Presidente

Tras ocho meses de expectativas sobre un cambio rotundo en la gestión económica que permita avizorar una reactivación sobre todo para un sector siempre postergado que es de las pymes industriales, que al parecer no las tienen todas consigo después de que el presidente Javier Milei dijese que "muchas se iban a quedar en el camino".

Entrevistado por Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), afirmó: "Ojalá que quede alguno en pie porque en este camino es desfachatado pero lo dice claramente, van a quedar muchos sectores en el camino y eso está transparentado en las acciones del gobierno, ya Caputo nos dijo a todos en algún momento, este gobierno no tiene plan productivo, lo dijo él, no me vengan a pedir nada que no regule el mercado con lo cual, en ese sentir no tenemos espacio, las pymes mucho menos, las grandes industrias monopólicas que tienen la vaca atada,

Variedad de rubros

"El monopolio de algunos productos como el acero, el aluminio, polímeros, hasta ellos mismos están viendo peligrar su actividad imagínate qué queda para un pyme que es metalúrgico de la provincia de Buenos Aires o a cualquiera de nosotros que tratamos de rebuscárnosla con lo poco que sabemos hacer pero generamos empleo y eso debería ser suficiente motivo para que el estado nos cuide o nos ayude".

-¿Cuáles son los factores que perjudicarían a las industrias pymes siendo que se ve como un logro eliminar el impuesto país?

-Puede bajar el costo algunos centavos siempre y cuando el exportador sea transparente porque va a tener ese 10% impositivo que no va a ser falta pagar de lo que se importe, el problema es que también se van a poder importar los productos terminados entonces, el industrial argentino que fabricaba zapatillas e importaba la goma eva, un componente del producto final, ahora va a tener que competir con una zapatilla importada más barata, hecha en China.

"La industria argentina emplea a 1.270.000 personas y todo lo que deriva de ahí de manera directa, imagínate todo lo indirecto, todos los servicios que hay para las industrias, lo que demás está vinculado dentro del mercado interno a atender esas industrias. El estado aquí aparece apuntando a fomentar las actividades primarias, minería, petróleo, que hoy emplean menos de 100 mil trabajadores entonces, estamos liquidando a un sector de empleo masivo".

-¿Han notado algún atisbo de algún punto por parte de la administración de Javier Milei que apunte a fortalecer a las pymes?

-Lo más mínimo, lo dijo ayer, que muchos se iban a quedar en el camino, que no vayan a pedir asistencia al sector, los planes de asistencia o ayuda o financiera que venían del gobierno anterior, eran planes de estado, con fondos asegurados, con fondos internacionales financiadas por el BID, distintos organismos eso también se paró, o sea hay una intención manifiesta de parte del estado de que no haya industria ni producción local de ningún tipo, pyme, grande ni de nada entonces, las pymes del rubro que sea no tenemos chances, porque se está cayendo el mercado a niveles pandémico.

Milei en el Día de la Indsutria

Competencia desigual

" Acá si te abren la importación, te aumentan los costos en dólares de las tarifas, de los insumos, cualquier actividad industrial tiene la energía en la base de la pirámide, todo lo que se transforma necesita energía, tenés un aumento de diciembre a hoy de todos los insumos, mano de obra, energía y todo lo que una industria necesita se duplicó en dólares entonces es muy difícil competir cuando el estado te genera condiciones que directamente te hunden, te hunden en el mercado interno imagínate en el internacional", explicó Moreno.

"Todavía que tenemos un mercado chiquitito hasta la global, 45, 47 millones de habitantes con escaso poder adquisitivo, si a eso le abrís la importación no hay ninguna chance de competir por más creativo que seas a nivel comercial, si los costos te duplican el precio del producto terminado está frito, de hecho un problema importante que tenemos son los insumos que que tienen los monopolios del acero, aluminio, plástico, que se paran en el mercado interno al doble de lo que ellos mismos los exportan entonces, hay una serie de condiciones que hacen viable con este nivel de poder en estos sectores la competencia con barrares arancelarias nulas".

Golpe de gracia

"El RIGI, más que un golpe de gracias, nosotros teníamos la esperanza o los ciclos benditos de la historia económica argentina de crecimiento, restricción externa, vuelta a caer, arrancar de cero, crecimiento, restricción externa, vuelta a caer, restricción externa porque nos quedamos sin dólares para poder abastecer los insumos importados, abastecernos de las máquinas que ya no se producen en Argentina, etc., ahora cuando apareció el litio en el noroeste, el petróleo en la cosa bonaerense y Vaca Muerta decíamos genial, aparecieron fuentes de divisas que nos permitirán seguir creciendo".

Gran preocupación en el sector

"Pero ahora resulta que el RIGI lo que genera es que todos esos bienes y todos los recursos que nosotros creíamos que los íbamos a poder usufructuar para la industria nacional y el desarrollo del pueblo argentino los vamos a ver pasar por un caño o en barco y se van a ir al otro lado del mundo y acá no quedará nada".