El Banco Central envió oro en lingotes para que lo custodie el Banco de Inglaterra

En los últimos días se conoció la decisión de enviar una parte importante de las reservas a en oro del Banco Central en custodia al Banco de Inglaterra. La razón de esa acción no fue justificada de manera clara y surgieron varias especulaciones.

Círculo Político consultó al analista económico Fernando Galante, quien explicó: "La realidad no se conoce, lo único que sabemos es que la operación se ha dado porque fue reconfirmada por el ministro de Economía. Hay pedido de informes que hasta donde estoy actualizado todavía no se ha dado respuesta, probablemente se va a dar porque imaginan el oro no es de ellos, no es de los funcionarios, con lo cual tienen que reportar los movimientos que hacen, lo hará oportunamente como también por el momento no han dado precisiones sobre cuál es la estrategia con estos movimientos que se están haciendo, lo que está cambiando es la custodia y esto es una operación financiera".

"Es una operación tradicional (continuó Galante) que puede tener las custodias de los activos, ya sean financieros o activos físicos, en este caso cambia un poco la dinámica porque en este caso, por más que es un activo que es tenido como custodia en la reserva del Banco Central, tienen una existencia fiscal real con lo cual es un poco más complejo lo que tiene que ver con su movimiento y demás pero esto es normal, es como cuando uno mueve depósitos de un banco custodia a otro banco custodia por las razones que sean".

Sede central del Banco de Inglaterra

"Ahora nos metemos al terreno de las especulaciones que lamentablemente no tenemos otra alternativa más que conversar en estos términos porque todavía no tenemos un informe oficial sobre cuál es la estrategia.

Caputo dijo que el movimiento se iba a hacer para darle rentabilidad a esas tenencias de oro, hay distintas formas con las cuales se le puede sacar rentabilidad a esa tenencias de oro, hay distintas formas con las cuales se le puede sacar rentabilidad a eso, siendo la más lógica darlas en préstamos, es decir dárselas en préstamo a una entidad que la garantiza y las utiliza para hacer otras operaciones y paga una tasa de interés contra eso, operación que es muy común", explicó además.

Olor a préstamo

Entre las posibles razones de la operación, Galante dijo: "Es una forma mayor de eficiencia de darle a los activos que uno tiene porque la realidad tener activos tirados, muertos, sin darle utilidad es una mala gestión financiera, con lo cual siempre es importante buscar eficientizar la gestión, dentro de ese terreno de especulaciones se habla mucho de estas declaraciones que dejó Milei el viernes, en donde dio que en caso que Argentina no se le abra el acceso a los mercados voluntarios de deuda y tenga que enfrentar vencimiento.

Están armando operaciones de Repo, qué es esto, es tomar un préstamo con alguien pero es un préstamo garantizado, con qué, garantizado con un activo liqui, entonces te doy el oro como garantía, vos me das un préstamo, con determinadas condiciones de plazo, tasas de interés, lo típico que tiene un préstamo, recibo esos dólares y los utilizo para lo que tenga que hacer y me compromete a devolver en x tiempo.

Cuando te lo devuelvo me devolves la garantía. Eso podría ser una finalidad que se le pueda dar a esto, se ha hecho en otras oportunidades, en la historia de Argentina no es algo alocado. Son operaciones tradicionales financieras que se hacen".

Banco Central

-Acá hay otro cuestionamiento, y es el hecho que esas reservas hayan salido al exterior significa que por los juicios que tiene todavía la Argentina, en algunos de los cuales ya tiene fallo en contra, puede ser utilizado para solventar los pagos que debería hacer el país, por ejemplo el caso de YPF.

-No necesariamente, depende a donde se manden. Una cosa es si vos mandas la reserva de oro a un banco comercial que no te de garantía, otra cosa es si la mandas al Banco de Basilea al Banco de Inglaterra que ejercen un rol de custodia sobre reservas internacionales y que tienen características jurídicas distintas a tenerla en cualquier lugar,

-Con lo cual tiene carácter de embargable muchas veces los depósitos que tienen estos bancos, pero vuelvo a lo mismo, no sé si este es el caso porque no sé a dónde van, tendremos que esperar a que el Banco Central de un informe oficial sobre esto, pero puede que estén en una institución en donde no sea embargable, o no sean embargables en condiciones tan sencillas, con lo cual esa crítica a priori depende en qué condiciones se haya mandado. Hay instituciones que ejercen el rol de dar esas características porque se dedican a eso, a custodiar reservas de países.