¿Cuáles son las mejores empresas de América Latina para trabajar?

Se conoció el ranking de los mejores lugares para trabajar en América Latina de Great Place to Work (GPTW), una de las evaluaciones más completas del entorno laboral en la región. Este año, el primer puesto fue para la firma de logística alemana DHL Express y el segundo lugar para la empresa de origen uruguayo de delivery PedidosYa.

El estudio recabó respuestas de 2,2 millones de trabajadores de diversas industrias con presencia en Latinoamérica y priorizó la satisfacción y el bienestar de los empleados, además de la capacidad de las organizaciones para crear entornos inclusivos y equitativos donde todos los colaboradores puedan prosperar, independientemente de su puesto en la organización.

Aspectos que se evalúan

El informe utilizó un enfoque cualitativo que examinó aspectos como confianza, innovación, camaradería, equidad, inclusión, desarrollo profesional, reconocimiento y liderazgo. A partir del análisis, se evaluó que una empresa no sólo sea un excelente lugar para trabajar en términos generales, sino que verdaderamente se trate de un Great Place to Work For All.

Para poder ser consideradas para el ranking, las empresas deben haber sido distinguidas previamente en una o más listas de Best Workplaces de distintos países de América Latina en 2023 o principios de 2024.

Entre más de 2.500 compañías participantes, 125 empresas consiguieron un lugar en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2024, divididas en tres categorías según la cantidad de colaboradores: pequeñas y medianas (hasta 499 empleados), grandes (500 o más) y multinacionales.

En el segmento de multinacionales, además de DHL Express y PedidosYa, completan el top five, la cadena de hoteles Hilton, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay; la firma de servicios Teleperformance y la compañía dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial, SAP.

En el segmento grandes empresas, el primer puesto fue para Finsocial, la firma colombiana de servicios financieros y seguros, seguida de la brasileña e-Core que se dedica a tecnología de la información, el tercer lugar quedó en manos de Virú, de Perú y con foco en la agricultura, el cuarto fue para la firma de seguros de Guatemala Seguros universales y el quinto para Interproteccion de México dedicada los seguros y servicios financieros. En esta misma categoría se destaca en el puesto 17 la empresa de Argentina Cervecería y Maltería Quilmes.

En tanto, en el rubro pequeñas y medianas empresas de hasta 499 colaboradores, se destacan el top five, KIA Ecuador, Gestión Integral de Proyectos (Colombia), Chévere Salud (Venezuela), Wines & Spirits (Paraguay) y BHS (Brasil).

Inteligencia Artificial

En la edición 2024 del ranking de los mejores lugares para trabajar en América Latina, se destaca la adopción proactiva de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA).

Más de 5.000 colaboradores en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe contaron que 6 de cada 10 empleados están entusiasmados con la posibilidad de usar herramientas de IA en el trabajo, aunque solo tres de cada diez reportan que sus empleadores están invirtiendo en su capacitación.

Las empresas en el ranking sobresalen achicando esa brecha: el 89% de sus colaboradores tienen acceso a programas de capacitación en IA, en comparación con solo el 59% en las empresas del resto del mercado.

