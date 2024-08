Cómo elegir entre tarjetas y efectivo para comprar en el exterior

Los argentinos han vuelto a tener la alternativa de realizar compras en países limítrofes y pagar con tarjetas, para, luego de recibir los resúmenes cancelar los saldos con dólares para evitar tener que pagar los recargos con que se grava la moneda extranjera.

Esto ocurre en el marco del atraso de la cotización del dólar frente a la inflación. Por ejemplo que en lo que va del año sube un 15,4%, contra una inflación acumulada de más del 80%, por la han vuelto los tour de compras.

En lo que va del año el Banco Central registra pagos al exterior por US$ 3.440 millones en concepto de pagos de pasajes, tarjetas. A su vez en el miso tipo de cuenta ingresaron solamente US$ 1.300 millones con lo que regidtra una diferencia negativa de US$ 2.140 millones.

Por eso es que vuelve a surgir el interrogante de cómo pagar por ejemplo los gastos en el exterior con tarjeta sacando ventaja de la brecha cambiaria.

El dólar turista para consumos con proveedores del exterior se paga este miércoles a $1.554 en el promedio de bancos con una carga tributaria del 60 por ciento. Este valor es hoy unos 194 pesos o un 14,2% más caro que el dólar libre, a 1.360 pesos para la venta, y 21,9% más caro que el dólar MEP, a 1.275 pesos.

De esta forma a los viajeros siempre les convendrá más pagar las tarjetas desde su cuenta en dólares o pgar en efectivo con la misma moneda.

Es sabido que a partir del 1 de enero de 2025 se empezará a reintegrar el adelanto del 30% del Impuesto a las Ganacias, sin embargo hay que poner la lupa en la tasa de inflación que inevitablemente redundará en una importante pérdida real al momento del reintegro de lo tributado.

Cabe recordar que el Banco Central quitó las restricciones para los beneficiarios de subsidiosa las tarifas, ATP durante la pademia, el IFE, créditos UVA, etc. siempre que operaran en dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos).