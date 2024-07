Cada vez se bebe menos vinos en Argentina

Tal vez en consonancia con la caída general de la Economía el consumo de vino viene cayendo desde hace un tiempo relativamente largo, esa tendencia se ha incrementado en el primer semestre de 2024. Como se trata de una economía regional preocupa mucho a los productores porque parece que la tendencia persistirá.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) reqirió la opinión y el análisis del director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Milton Kuret.

Refiriéndose a la baja en el consumo explicó: "Diría que es una baja que nos tiene preocupados, porque en lo que va del año el acumulado es de 4,6 en este primer semestre pero frente al semestre del año pasado que llevaba casi un 10% respecto del 2022. Estamos por debajo de un año que también estuvo por debajo".

"Los varietales se habían sostenido un poco con una baja, una mínima diferencia respecto año pasado, entonces hubo un pequeño incremento pero el número es ese y hay que tener en claro que estos números hay que esperarlos a lo que suceda en el mercado porque son despachos de las zonas de producción a los mercados de consumo, es decir no necesariamente es lo que está comprando el consumidor".

"Obviamente tiene su correlato y ese impacto después se va a sentir, pero en realidad esto mide lo que las bodegas despachan a los centros de consumo, que puede ir a stock y después eso va a los canales de distribución", explicó.

La caída abarca todas las presentaciones

-Respecto a los mercados internacionales, ¿eso se ha incrementado un poco y en última instancia hay chances que compense lo que ocurre con el mercado interno?

-No lo compensa porque el volumen que comercializamos al exterior como volumen total, no tengo dato exacto pero está por debajo del 30%, 25%, y en el mercado externo también en el primer semestre tenemos una pequeña disminución, un poco, 2,3% en volumen respecto del año pasado, según el último informe del INV, pero también tomado contra el año pasado, el año pasado el volumen de exportaciones de vino cayó un 25%. Es decir, venimos por debajo con respecto al año pasado de un año que ya fue bajo.

-En el mercado interno, ¿qué porcentaje de vinos varietales hay y de vinos de mesa?

-Sin indicación de la variedad, son dos tercios del volumen total del mercado local. Mientras que un tercio es varietal.

-¿Cómo es el consumo en lo que respecta al envasado y los despachos a granel?

-El mercado local no hay transacciones de vino a granel, esa información que emite el INV son todos vinos embotellados en origen, es decir no hay transacciones. Esa época en la que el vino se despachaba a granel de los centros de consumo, desde los centros de producción e iba a granel a embotellarse, sobre todo en el Gran Buenos Aires, cerca de Capital Federal, ahí estaba el centro de consumo, eso finalizó hacia fines de la década del 80, principio de los 90 en donde se practicaba, era una práctica lícita permitida.

-Después vino una resolución, una ley por lo cual debían fraccionarse en origen. Hablamos de una época en donde el consumo per cápita era muy alto, o sea en la década de los 70, el 80, sobre todo la del 70 llegamos a consumir 90 litros per cápita, había un gran consumo de vinos, en general de vinos de mesa, de vinos básicos y ese formato fue cambiando, hoy estamos cerca de los 17 litros per cápita, es decir cambió muchísimo el tipo de vino que consumimos, en su composición, en general son vinos, o en su mayoría hay muchos vinos varietales de mesa pero con otro tipo de calidad, de otro segmento y todos embotellados o fraccionados en origen.

-Lo que sucedió es que hubo un cambio de consumo importante, es decir cambiamos volumen por otro segmento de calidad.

El envasado en tretra brik tiene aceptación

"El punto en el mercado, los comportamientos son diferentes en el mercado externo y en el mercado interno. En el mercado interno el consumo masivo a descendido en lo que va del año versus el año pasado, los números que emite el INDEC y demás, estamos viendo que el consumo masivo tiene dos dígitos de caída respecto del año pasado y eso obviamente a los vinos que son de tipo masivo, obviamente que están dentro de esa misma tendencia.

"Lo que estamos viendo es que en la medida que la situación pueda amesetarse o pueda ir cambiando de tendencia, con alguna reactivación, esto el vino reacciona de manera inmediata".

"El tema que nos preocupa es el precio, ven que los vinos están prácticamente promocionados todas las semanas en las cadenas de supermercados, sobre todo en los canales de consumo masivo, entonces el vino muy seducible al precio y el consumidor o consume segmentos más económicos o se pasa a otras bebidas, eso hay que ir siguiéndolo porque puede ser una tendencia que puede suceder".

-¿Puede que caiga la venta de vino más barata, el vino en damajuana, en tetra brick?

-Correcto, el que deja de consumir en ese segmento seguramente se va, o deja de consumir vino o se va a una bebida sustituta y es posible que algún segmento, lo que llamamos los vinos finitos, que están ahí cerquita, es posible que alguno baje y a lo mejor alimente también porque si uno mira en lo que va del año ha caído más la botella que el tetra. El tetra está capturando algunos segmentos como puede ser el vino tinto.