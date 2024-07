Advierten que todos los sectores "están con las luces rojas" encendidas

La crisis por la que atraviesa Argentina está preocupando a todos los sectores que componen la economía bajo el gobierno de Javier Milei a tal punto que se encendieron, según un especialista, "las luces rojas".

Miguel Ponce, experto en Economía Real y Comercio Exterior, explicó en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano News "Estamos en un día con mucha tensión, la adrenalina de ayer en lo deportivo se transformó en adrenalina hoy para ver qué pasaba con los mercados y en esto que se denomina segunda fase, estamos viendo que nuevamente están interviniendo manos amigas para hacer bajar los dólares financieros".

"Esto tiene una contracara, en el marco de lo que está más ligado a la economía real que es el tema del riesgo país, los bonos argentinos, los papeles de las empresas argentinas, es decir los que de alguna manera se adelantan a lo que va a ocurrir con la economía real ahí las cosas no son tan buenas como en el mercado cambiario para el gobierno, de hecho ha vuelto a poner el riego país en el entorno de $1.500, no ha bajado nada, pese a los 70 pesos que habría bajado el blue en estos momentos en las cuentas que se dedican a esto y diría que los papeles de deuda argentina y los papeles de las empresas argentinas están cayendo mayoritariamente en Wall Street", reflexionó.

Reconoció que "hoy está habiendo una intervención a full, pero cuando dejen de hacerlo van a empezar a rebotar las cotizaciones de los dólares, o sea la tendencia en el mediano es a subir, pero lo de hoy va a rebotar, obviamente el resultado lo vamos a ver bien cuando se lancen a la cancha los bancos a comprar bonos o dólares para dolarizarse contra los PUTS. Acordémonos que el presidente, en algo que algunos interpretaron casi como un negociado a cielo abierto y otros como una mala praxis, anuncia que el miércoles van a salir a reemplazar los PUTS. Esto qué implica, si soy banquero y hago lo que hizo Macro y otros tres bancos que el lunes cambiaron esos PUTS, se los vendieron al propio Estado, que los había emitido, pese a lo cual el gobierno lo trató de golpistas, en particular al banco Macro que fue el primero".

"Luego vinieron más y esto no puede ser leído inocentemente. Me parece que es importante que tengamos en cuenta la reacción, qué es lo que está pasando y cómo de alguna manera este mecanismo particular por el cual por ejemplo a los productores de Mendoza le compró los dólares.

Le tomó al exportador a valor oficial, le pagó el valor oficial, le doy vuelta y después lo vendo al contado con liqui. Es una estafa, eso hay que restarle las retenciones, con lo cual la diferencia es mucho mayor. Es decir, el productor de la soja recibe sus dólares en valor difícil, sin retenciones y cuando va a comprar los fertilizantes para la cosecha lo tiene que pagar en valor del blue o del contado con liqui o blue, o mep muchísimo más en una situación que a esta altura sería injusta", reflexionó.



Admitió que, "la especulación ahora es que la brecha se achique, porque al productor que hoy tiene guardado su capital, lo liquidaría por el temor a que siga bajando y entonces termine cobrando menos. Se está dando en el campo un proceso tan particular que es uno de los sectores que más crédito saca. Créditos subsidiados porque prefiere usar esos pesos que luego va a tener que pagar antes que liquidar la cosecha que la tiene disponible. Porque está convencido que después de la devaluación, en función del rango de devaluación que espera, va a poder repagar ese préstamo y encima le va a quedar una diferencia".

"Los números que andan dando vuelta ya no es acerca de la devaluación. Todos entienden que la devaluación es inevitable, de hecho el rumor es que en Wall Street ya le han picado el boleto a Caputo y a su programa y de alguna manera esta situación llevaría a un cambio en el equipo. Algunos hablan de Sturzenegger, otros hablan de Espert llegando con qué en la mano, con la unificación, levantamiento del cepo y una devaluación", analizó.

El debate, "no es si va a haber o no, sino cuánto y a cuándo, cuánto es el numerito que tendría el dólar oficial, si algunos hablan del dólar de Lavagna hoy estaría en 1790, 1800, otros hablan de 1400, algunos más prudentes dicen que tendría que ir a 1.300, pero en todos los casos es una devaluación importante, llevarlo a la economía real significa, cómo se evita el pase a precio de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, por eso no es casual que el viernes Caputo se haya reunido con los formadores de precios de alimentos. Y les dice, traten de no actualizar los precios", consideró.

"Estamos en un tránsito muy acelerado, de aquella etapa de recesión a esta etapa que vemos de depresión económica, todos los sectores productivos con luces rojas, pero a lo que hay que agregar que golpea sobre el empleo, hemos pasado de adelantar vacaciones, después empezaron a suspender horas extras, luego se levantaron turnos de producción, ahora hemos entrado al tiempo de los telegramas de despido, esto es una preocupación porque nos va a llevar a un proceso de desocupación que tiene un impacto social inclusive en los aumentos de inseguridad callejera", cerró.