Advierten sobre un deterioro en el panorama laboral y empresarial durante el 2024

Un informe confeccionado por el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) destacó el deterioro en el panorama laboral y empresarial de Argentina durante los primeros cinco meses de la gestión del presidente Javier Milei.

"Lo que nos propusimos con este informe es ver qué está pasando con las empresas a nivel nacional desde la asunción de Milei", comentó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Carolina Berardi, economista del CEPA.

Y agregó lo que ella considera un dato "muy preocupante": "Lo que encontramos es que desde noviembre a abril se perdieron 7.860 empresas, y cuándo vas a ver qué tipo de empresas cerraron encontrás que la mayoría, 7.820 de esas 7.860 son PYMES, empresas que tienen hasta 500 trabajadores entonces, de todas las empresas que cerraron el 99% son PYMES mientras que solo 40 son grandes empresas".

Según la Superintendencia de Trabajo, son aproximadamente unas 170 mil personas las que se quedaron sin trabajo: "Si ves de esas 170 mil personas que se quedaron sin trabajo en estos cinco meses, la mayoría son de grandes empresas, de más de 500 trabajadores, el 74% y significa que si bien las que más cerraron fueron las PYMES, las que más despidieron trabajadores son las empresas grandes", afirmó.

Analizamos la dinámica laboral y empresarial entre noviembre de 2023 y abril de 2024: estos son los principales indicadores de la gestión Milei 👇 pic.twitter.com/57GAzpWmSb — Centro CEPA (@ctroCEPA) July 15, 2024

Para la economista, esto tiene una explicación clara: "Las empresas grandes en general tienen más espaldas para sostener esos momentos de crisis, y las pymes no despiden tan rápido como lo hacen las grandes empresas, por el tipo de vinculación con sus trabajadores, por la importancia que tienen de retener determinado personal calificado o que ya conoce y sabe cómo trabaja".

En ese sentido, Berardi hizo una proyección sobre la posible reactivación: "Hoy está lejos de verse en el horizonte porque no hay ningún mecanismo que permita pensar en una recuperación. Hoy no hay respuesta de adónde va a ir a trabajar esa gente despedida y de parte del gobierno no parece haber ningún tipo de sensibilidad al respecto", dijo.

Y concluyó: "En el corto o mediano plazo, la verdad que es imposible pensar que no siga cayendo el empleo en el sector privado y lo mismo en el sector público, no veo ningún factor que me haga pensar que esta caída del empleo se va a detener".