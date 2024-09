Ruggeri liquidó a Rojo: "Tenés que..."

El exfutbolista Oscar Ruggeri no se guardó nada al analizar el desempeño de Marcos Rojo en la reciente derrota de Boca ante River en el Superclásico. En un comentario contundente, Ruggeri sugirió que el defensor boquense, de 34 años, debería considerar seriamente el retiro, tras un partido en el que su nivel de juego fue ampliamente criticado.

La crítica directa de Ruggeri

Ruggeri, quien fue capitán de la Selección Argentina, compartió su opinión sin filtros en el programa de ESPN, donde se refirió a las dificultades que experimentó Rojo durante el clásico, especialmente luego de haber sido amonestado y de haber jugado al borde de una expulsión. "Rojo siempre fue así. Pero ahora ya es más grande, y se nota".

El Cabezón profundizó su postura al referirse a lo que, según él, es un síntoma de la etapa final en la carrera de un jugador: "Cuando llegás a estos momentos, a enfrentar a estos rivales tan importantes, te das cuenta de que hay que tomar decisiones serias sobre el futuro. Me pasó a mí, y ahora le pasa a él".

La comparación con su propio retiro

Ruggeri, quien vivió un retiro similar al que él sugiere para Rojo, fue categórico al asegurar que el defensor de Boca está perdiendo parte del prestigio que ganó a lo largo de su trayectoria. "Lo que generaste durante toda tu carrera, lo vas perdiendo cuando no podés mantener el nivel. Y eso es lo que está pasando ahora con Rojo", explicó el exjugador.

El campeón del mundo en 1986 no dudó en hacer una comparación con su propia experiencia: "A mí me pasó exactamente lo mismo. Hay un punto en el que uno debe pensar en el retiro para no empañar todo lo bueno que se construyó a lo largo de los años".

La incógnita sobre el futuro de Rojo

Las palabras de Ruggeri resonaron fuerte en el ambiente del fútbol argentino, ya que Marcos Rojo es uno de los referentes del plantel de Boca Juniors.

Sin embargo, las críticas sobre su rendimiento en el Superclásico, sumadas a las sugerencias de un referente como Ruggeri, abren interrogantes sobre el futuro del defensor en el club y en el fútbol profesional en general.

Rojo, quien ha tenido una carrera destacada tanto en Europa como en la selección nacional, enfrenta ahora una etapa en la que deberá replantear su continuidad en el deporte. Mientras tanto, Boca Juniors se prepara para afrontar nuevos desafíos, aunque con la sombra de las recientes críticas sobre uno de sus jugadores clave.