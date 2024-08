Marcelo Gallardo fue presentado en River: regreso triunfal al Más Monumental

Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de River Plate, marcando el comienzo de su segunda etapa al frente del club más exitoso de su carrera. El técnico, que ya es una leyenda en la institución, fue recibido con una ovación masiva por parte de los hinchas que llenaron el Más Monumental para darle la bienvenida.

Gallardo no estará solo en este desafío. Su cuerpo técnico estará compuesto por Matías Biscay y Hernán Buján como asistentes, Pablo Dolce a cargo de la preparación física, y Mariano Bernao. Además, el entrenador de arqueros será Javier Sodero, completando un equipo de trabajo que promete seguir manteniendo el nivel de excelencia que caracteriza al club.

¡BIENVENIDO A CASA, MUÑECO! 🏟️❤️



Marcelo Gallardo firmó su contrato e inicia su segundo ciclo como DT de River Plate. ¡A seguir escribiendo esta historia!

#EstaHistoriaContinúa ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/aJUF76sX6Z — River Plate (@RiverPlate) August 5, 2024

Presencia de ídolos y referentes

El evento contó con la presencia de grandes ídolos de la historia de River Plate, quienes se acercaron a saludar al nuevo DT. Norberto Alonso, Oscar Ruggeri, Ubaldo Fillol y Alejandro "Chori" Domínguez estuvieron en la terraza de la tribuna San Martín, junto al expresidente Rodolfo D'Onofrio, todos mostrando su apoyo y reconocimiento a Gallardo.

En la sala de la tribuna San Martín se exhibieron los 14 trofeos que Gallardo conquistó durante su primera etapa como entrenador, incluidas las dos Copas Libertadores que consolidaron su legado.

"Marcelo Gallardo":

Porque fue presentado como nuevo director técnico de River pic.twitter.com/KpKD2zZnuf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 5, 2024

La apertura de Brito

El presidente de River, Jorge Brito, fue el encargado de abrir la presentación con palabras emotivas: "Hoy es un día histórico para el mundo River, por el comienzo de la segunda etapa de Gallardo como técnico. Quiero agradecerle por haber tomado este nuevo desafío. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un año con una Copa Libertadores muy particular. Esperamos tener la final en nuestra casa. Te quiero agradecer enormemente, Marcelo".

Las palabras de Gallardo

Marcelo Gallardo, visiblemente emocionado, dirigió sus primeras palabras como nuevo DT de River: "Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa".

El técnico también resaltó la necesidad de trabajar duro desde el primer día: "Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro cuerpo técnico vamos a dar el 100 por ciento de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar. Les quiero agradecer a todos y en especial a mi viejo".

Gallardo subrayó la importancia de la preparación y la visión a futuro: "Tenemos que ponernos a trabajar rápido y no mirar hacia atrás. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con todo el equipo. La expectativa en la Copa Libertadores es la misma que tienen todos. Los cruces directos nos estimulan. Hay que prepararse. No podés llegar mal a un partido. Con Huracán va a ser una buena medida para afrontar los octavos de final".

También habló sobre su decisión de regresar al club: "A partir de que se empezó a mencionar la posibilidad me mandaron mensajes. Por mi momento personal, no esperaba una vuelta en este momento. Yo sabía que no había que jugar con la impaciencia de la gente. Los medios de comunicación generaron algo que no era ni por asomo la realidad. Estaba en un momento de mi vida en el que tenía que pensar un montón de cosas. Jorge me contó hacia dónde queríamos ir. Ahí pensé que era lo mejor asumir este compromiso, que es un desafío muy grande. Tiene mucho que ver con cómo nos preparamos".

Cuerpo técnico que acompañará a Marcelo Gallado en esta nueva etapa en River

Marcelo Gallardo finalizó su discurso con un mensaje de renovación y optimismo: "Es un club que cada día crece más. Quiero sentir esa energía que sentí hace años. Estoy bien y con muchísimas ganas. A veces está bueno salir y mirar la situación desde afuera. Uno no ve lo que está pasando cuando estás adentro. Por ahí se hacían algunas bien y otras mal e íbamos igual. Pero de afuera te das cuenta de cosas. Haberme ido un año de mi vida y hacer un reacondicionamiento personal me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Ahí dije: 'Si tengo que volver, tiene que ser al 100'".

Con estas palabras, Gallardo inicia una nueva etapa en su carrera y en la historia de River Plate, prometiendo compromiso, trabajo y, sobre todo, la búsqueda de nuevos éxitos para el club de sus amores.