Los Pumas no pudieron mantener el nivel y se llevaron una dura derrota

Luego de un comienzo soñado en el debut en el Rugby Championship 2024, nada menos que con un triunfo de visitantes ante los All Blacks en Wellington por 38 a 30, el segundo capítulo para Los Pumas era ante el mismo rival pero en el Eden Park de Auckland para disputar la revancha. Pero si segundas partes nunca fueron buenas, como dice el popular refrán, no corrieron la misma suerte, y los All Blacks pusieron las cosas en su lugar con un contundente 42 a 10 a favor de los hombres de negro.

El partido tuvo como condimento extra una intensa lluvia, y en ese contexto el seleccionado argentino cometió muchos errores, y en rigor de verdad nunca pudo hacer pie en el encuentro. Recién sobre el final llegó el try de Juan Cruz Mallía, para que el resultado fuera un poco menos abultado.

Dura derrota

Para ilustrar lo difícil que era la parada, a pesar del buen antecedente de hace una semana, el seleccionado local posee un un invicto de 30 años y 49 partidos en ese mítico estadio, considerado la catedral del rugby neocelandés. En este recinto los argentinos solo habían jugado una vez, por el Mundial 2011, y nunca habían sido invitados para jugar test matches.

Fue la primera vez, en orden al mérito que fueron acumulando durante este tiempo, con 13 años en el Rugby Championship y después de tres victorias en cinco años ante el seleccionado más poderoso de este deporte, que se ganaron el honor de pisar ese césped sagrado, pero lamentablemente, no pudieron escaparle a la irregularidad.

El próximo compromiso que tendrán los dirigidos por Felipe Contepomi será frente Australia, que está previsto para el sábado 31 de agosto, en el Estadio Único de La Plata, siendo el debut como locales en este torneo.