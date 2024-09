Scaloni se quejó del arbitraje y del penal: "Decidió el partido"

Colombia venció este martes a Argentina por 2 a 1, encuentro válido por las Eliminatorias Sudamericanas. El juego no estuvo exento de polémicas, ya que el conjunto Cafetero ganó gracias a un penal dudoso que cobró el chileno Piero Maza.

"Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él (Piero Maza) y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Sí es cierto que condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos", opinó Lionel Scaloni al término del partido en conferencia de prensa.

"EL ÚNICO JUGADOR QUE NO PROTESTÓ EN LA CANCHA FUE MUÑOZ"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, tras la caída de Argentina ante Colombia#EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/Eeq2Hprfd0 — DSPORTS (@DSports) September 10, 2024

El técnico argentino recalcó también que "la primera imagen que va a ver el árbitro no tiene que ser esa que parece que lo toca. El árbitro tiene que ver la imagen entera y a partir de ahí decidir. Pero le ponen en la TV que aparentemente hay un toque. Lo condiciona después de no cobrarla durante el partido. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobrar".

"EL ÁRBITRO DEBERÍA VER PRIMERO LA IMAGEN ENTERA, SIEMPRE LO HE DICHO. AL ÁRBITRO LO CONDICIONA"



En conferencia de prensa, Lionel Scaloni opinó sobre la revisión del VAR en el penal de Colombia.#EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/yMPdFv3484 — DSPORTS (@DSports) September 10, 2024

En menor medida, cuando el partido estaba 0 a 0, hubo un pisotón a Julián Álvarez de parte del arquero colombiano, y algunos pidieron penal. Scaloni comentó: "Tiene un pisotón enorme. Yo no veo foul de Julián, eso sí que no veo, pero el árbitro lo pitó y se terminó la jugada ahí. A veces toca del lado nuestro y esta vez nos tocó del otro lado. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, están atentos para sancionar".

Finalmente, dio su punto de vista sobre el horario y el calor en el que se disputó el juego: "No le ha gustado a la gente de Colombia que yo hable del calor pero no hablé del calor en sí, sino del horario del partido. Ese horario (tres de la tarde de Colombia) no es para un espectáculo. En el segundo tiempo no fue un espectáculo que a la gente le guste. Se puede jugar a las cinco, seis o siete de la tarde, eso es lo que yo decía. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial".