Primeras declaraciones de Mauricio Pochettino, flamante DT de Estados Unidos

El entrenador argentino Mauricio Pochettino fue oficializado como nuevo DT de la Selección mayor de fútbol masculino de Estados Unidos y será el encargado de comandar al equipo en el Mundial 2026, en el que los norteamericanos serán organizadores junto a México y Canadá.

Mediante las redes sociales, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, anunció su contratación. En un breve video, Mauricio Pochettino, de 52 años, ex Chelsea y Tottenham, dio sus primeras declaraciones e invitó al público al partido frente a Panamá.

Además, el ente que regula el fútbol estadounidense, destacó la llega del argentino: "Es un entrenador experimentado y muy respetado, ha tenido exitosas temporadas con varios de los mejores clubes europeos, incluidos Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea".

"Conocido por construir equipos con estilos de juego dinámicos, ahora tomará el timón de la USMNT, aportando su amplia experiencia y perspicacia táctica para llevar al equipo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en casa", añadió el comunicado.

Asimismo, destacaron que "Mauricio es un ganador en serie con una profunda pasión por el desarrollo de jugadores y una capacidad probada para construir equipos cohesivos y competitivos".

"Su historial habla por sí mismo, y estoy seguro de que es la elección correcta para aprovechar el inmenso potencial dentro de nuestro talentoso equipo. Estamos encantados de tener a Mauricio a bordo mientras nos embarcamos en este emocionante viaje para lograr el éxito en el escenario global", sentenció Matt Crocker, el director deportivo de US Soccer.

Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

Perfil de Pochettino

Mauricio Roberto Pochettino nació el 2 de marzo de 1972 en Murphy, provincia de Santa Fe.

Como futbolista, en el Newell's Old Boys salió campeón dos veces de la primera división de Argentina (1990-91 y Clausura 1992) y subcampeón de la Copa Libertadores de 1992. Se desempeñaba como defensa y jugó para R. C. D. Espanyol, Paris Saint-Germain F. C., Girondins de Burdeos y Newell's Old Boys. Internacionalmente, representó a la Selección argentina, con la cual disputó el Mundial del 2002.

Como entrenador del Tottenham Hotspur F. C. salió subcampeón de la Premier League 2016-17 y de la Liga de Campeones 2018-19. Dirigió también al Paris Saint-Germain F. C. en el 2021, siendo campeón de Supercopa de Francia, su primer título como entrenador; luego, ese mismo año, ganó la Copa de Francia; y el siguiente año, ganó el título de la Ligue 1 por primera vez en su carrera como entrenador.

Se lo considera entre los mejores entrenadores a nivel mundial. Su experiencia en la conducción técnica abarca importantes ligas como la Primera División española, la Premier League inglesa y la Ligue 1 francesa, asimismo logros como la obtención de una Ligue 1, una Supercopa de Francia, una Copa de Francia, un subcampeonato de Premier League y la disputa de una final de Liga de Campeones de la UEFA.

Con información de NA