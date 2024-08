La argelina Imane Khelif también se lució en un salón de belleza

Tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos recientes Imane Khelif se convirtió en una referente, sumó una enorme cantidad de seguidores y se animó a un cambio radical lejos del ring.

En un posteo que realizó en su cuenta de Instagram y en colaboración con un centro de belleza, Imane se lució con un nuevo corte pelo, grandes aros y una camisa de flores. En la edición del video se pudo énfasis en este cambio ya que en el inicio se la pudo ver con los guantes de boxeo y su vincha.

Si bien sus haters siguieron con sus comentarios negativos, fueron una minoría y la gran cantidad de mensajes fueron de elogios a la argelina. Sus fanáticos quedaron maravillados por la belleza de la argelina.

"Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia", indicó el salón en el posteo.

Y agrega: "Ella es una estrella, una favorita de todos los tiempos. Ninguna deportista, tan bella como una mujer, tan radiante como una amazona de auras, había despertado tanta polémica como ella. Imane no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo, la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona".

Asimismo, Beauty Code insiste en que "sobre el ring no necesita ni adornos ni tacones altos", sino "estrategia y fuerza".

Tras ello, el salón de belleza apunta contra la italiana Angela Carini, la boxeadora que abandonó a los 46 segundos de su pelea contra Khelif. "La italiana nos ha demostrado que incluso aquellos que lloran en los patios de la escuela, aquellos que inventan mentiras para robar la comida ajena, pueden encontrarse en el ring", asevera.

"Iman es hermosa", cierra el posteo.

La denuncia por ciber acoso

Antes de pasar por el centro estético, Khelif comenzó la defensa de su honor y su nombre por vías legales. Según contó su abogado, Nabil Boudi, en la revista Variety, en la denuncia por "actos de acoso cibernético agravado" aparecen mencionados Elon Musk, empresario norteamericano dueño de X, y a la escritora J.K Rowling, autora de la popular saga del mago Harry Potter.

"El acoso injusto sufrido por la campeona de boxeo seguirá siendo la mayor mancha de estos Juegos Olímpicos", agrgó la defensa de la argelina, que apunta a quienes iniciaron la "campaña misógina, racista y sexista" y a "quienes alimentaron este linchamiento digital".