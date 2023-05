Demichelis ante la preocupante derrota de River: "Los cambios a veces salen y otras no"

El entrenador de River, Martín Demichelis, asumió la responsabilidad de la derrota por 5 a 1 contra Fluminense, debido a los cambios que realizó en el segundo tiempo, lo que permitió al equipo brasileño tomar una ventaja sólida.

Durante la segunda mitad, Fluminense anotó el segundo gol a través de Germán Cano, quien logró un hat-trick durante la noche, y el entrenador de River hizo cambios en el equipo.

Demichelis presentó a José Paradela y a Pablo Solari por Emanuel Mammana y Nicolás de la Cruz, quien hasta ese momento había sido el mejor jugador en la mitad de la cancha. Además, terminó de jugar con una formación 3-4-3 con Leandro González Pirez como líbero, a pesar de estar amonestado, lo que resultó en una expulsión para el zaguero.

Después de eso, el equipo no pudo encontrar su ritmo y terminó perdiendo por 5 a 1, lo que surgió que esta vez Demichelis tomó una mala decisión. "Los cambios a veces salen, ya veces no. Me hago cargo. Me decidí por Mammana porque lo había esperado hasta el último momento por una molestia. Y opté por dejar a González Pirez porque viene teniendo un gran rendimiento y tiene experiencia, más allá de que sabía que estaba amonestado", explicó el entrenador.

A pesar de la derrota, Demichelis se mostró confiado en que el equipo se recuperará para el Superclásico contra Boca, que se disputará el próximo domingo. "Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible. Nuestra gente va a colmar el estadio y le vamos a dedicar un buen partido", concluyó.