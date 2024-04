El Ciclón de Insúa va con todo a su segundo compromiso copero

San Lorenzo de Almagro tendrá una visita de cuidado a Ecuador para medirse ante Independiente del Valle por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, tras la igualdad como local en el debut frente a Palmeiras.

El Gallego Insúa, entrenador del Ciclón espera la recuperación del mediocampista Cristian Ferreira para saber si podrá ser titular ante el elenco ecuatoriano; en caso de no poder contar con el ex River, su reemplazante sería Ezequiel Cerutti.

"Hicimos trabajos con alta intensidad y el único que no pudo trabajar a la par del grupo fue Ferreira. Si está diez puntos, jugará de entrada. Si no, no. El resto no cambiará mucho con respecto a la semana pasada", expresó Rubén Darío Insúa en declaraciones radiales.

De esta manera, San Lorenzo volverá a presentar el equipo titular tras perder con uno alternativo ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga, donde ya se encuentra eliminado.

En el estreno en la Libertadores, el elenco de Insúa empató 1-1 en el Nuevo Gasómetro ante Palmeiras. Independiente del Valle, por su parte, igualó por el mismo resultado con Liverpool de Uruguay, por lo que todos los conjuntos suman un punto tras la primera jornada del grupo.

El partido se jugará desde las 19 de Argentina (TV: Fox Sports) en el estadio Banco Guayaquil de Quito.