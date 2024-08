Boca venció a Cruzeiro y va con ventaja a Brasil

En La Bombonera, Boca recibió a Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La victoria fue del Xeneize por 1 a 0 con tanto de Edinson Cavani. La revancha será dentro de siete días.

Primer tiempo

En una Bombonera exultante, con la presencia de 2500 brasileños, el dueño de casa tuvo la vuelta de Cristian Lema y Jabes Saralegui por Nicolás Figal y Brian Aguirre. El entrenador Diego Martínez puso en cancha un equipo qué de entrada jugó como si fuese una final y salió a comerse a su contrincante.

Por su parte, Cruzeiro no se quedó atrás. Se paró con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, con la idea de presionar bien alto para no dejar jugar al dueño de casa, aunque no surgió efecto.

El primer cuarto de hora fue de Boca. Arrinconó a la visita y presionó en todos los sectores de la cancha con la intención de no dejarlo pensar. De esta manera, tuvo dos situaciones claras de gol: primero con Merentiel tras un centro de Advíncula, y después con Cavani de cabeza, pero en ambas respondió muy bien Cássio.

A los 20´, se armó una trifulca entre jugadores de ambos equipos. Porque Pol Fernández le tocó la cara a Matheus Pereira y éste exagero en la caída. El árbitro, Jesús Valenzuela, amonestó a los dos en un ambiente caldeado en el estadio.

¿Qué te parece? Matheus Pereira se cruzó con Cavani, Pol Fernández reaccionó y se picó todo en La Bombonera. pic.twitter.com/1lm0abOich — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2024

A partir de ese momento, el juego se hizo de ida y vuelta, con pocas situaciones de gol y muy friccionado. Boca intentó nuevamente imponer su juego, pero chocó con un adversario que le presentó batalla.

Segundo tiempo

En el complemento, Martínez movió el banco de suplentes. Martegani ingresó por Saralegui, que había participado muy poco del juego. Medina pasó a la derecha y el ex San Lorenzo se ubicó al lado de Pol Fernández. El local salió decidido a llevarse por delante a su rival y de esta manera, el recién ingresado a pura gambeta entró al área, enganchó para su derecha y tiró un centro que no llegó a conectar Cavani.

El local mejoró con la posesión de la pelota, especialmente por el sector izquierdo de la ofensiva, y salió con más decisión. Cruzeiro se replegó en su campo para atacar de contragolpe y se fue entregando al juego del local; lo único que hacía era defenderse.

Boca era amplio dominador del juego, pero le faltaba la puntada final. Hasta qué a los 65´apareció la jerarquía de Cavani para abrir el marcador. Tras un pase filtrado de Zenón, el uruguayo la picó ante la salida de Cássio para el 1-0 y el delirio del pueblo Xeneize.

"Cavani":

Porque convirtió el gol para la victoria de Boca ante Cruzeiro en la ida de los octavos de final de la #Sudamericana pic.twitter.com/BOtcN7oJ87 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 16, 2024

A los 74`, Boca pudo haber anotado el segundo. Tras una jugada colectiva, Merentiel tiró un centro desde la derecha para la llegad a de Cavani que definió cruzado y pegó en el palo derecho de Cassio y en el rebote, ejecutó Zenón y el portero brasileño mandó la pelota al córner. A esa altura, el local merecía estirar la diferencia, pero la falta de eficacia se lo impidió.

Sobre el final, Chiquito Romero apareció para salvarle las papas al local. Lautaro Diaz disparó con derecha desde afuera del área y el portero respondió con los puños apretados.

Merecida victoria de Boca por 1-0 contra Cruzeiro, un equipo que anteriormente no había perdido en la Sudamericana.

Lo que viene

La revancha será el próximo jueves en Brasil, donde se definirá quien de los dos pasa a cuartos de final de la Sudamericana. En el certamen doméstico, Boca recibirá a San Lorenzo este domingo a las 14.30, nuevamente en La Bombonera por la fecha 11 de la Liga Profesional.