Boca le ganó a San Lorenzo en un clásico con polémicas

Boca superó 3-2 a San Lorenzo en La Bombonera. Entretenido partido, con un tiempo para cada uno, con varias polémicas y un flojo arbitraje de Echavarria. En las tribunas, hubo un clima de jolgorio, con un recibimiento especial para el local con banderas, papelitos blancos y fuegos artificiales.

Ambos conjuntos porteños llegaban a este choque con la cabeza puesta en Brasil. Porque Boca veniavenía de vencer 1-0 a Cruzeiro por la Copa Sudamericana, y deberá cerrar la serie de octavos de final el jueves próximo en Belo Horizonte. El Ciclón, por su parte, llegaba con un empate en unoen uno con Atlético Minero en el Nuevo Gasómetro y tendrá la difícil misión de viajar a la misma ciudad carioca para buscar el pase a los cuartos de final de la Libertadores.

De entrada, el entrenador Diego Martínez alineó un once inédito: Brey; Figal, Anselmino, Rojo, y Saracchi; Belmonte, Miramón, Martegani y Zenón; Zeballos y Giménez. De esta manera, arrancó jugando en campo rival y adueñándose de la pelota, pero con imprecisiones. La visita, por su parte, paró un mix de titulares y suplentes. Altamirano, Lujan, Romaña, Herrera, Báez; Tripichio, Sosa, Cerutti, Blanco, Vombergar y Barrios. Fue el equipo de Leandro Romagnoli que guardó piezas clave para Brasil.

Milton Giménez fue fundamental con su ingreso

"Maradoo, maradoo", cantó el público boquense, previo al pitazo de Pablo Echavarría. "Diego querido, La 12 está contigo" se escuchó también desde los cuatro costados, con Maradona siempre presente en el corazón del hincha y con la caliente polémica de la semana pasada en la conferencia de prensa del vocero del gobierno por el día del zurdo.

En el campo de juego, Boca tomó la iniciativa, mientras que la visita se replegó para salir de contra. Su clave pasó por la presión alta para no dejar jugar al Ciclón. Cuando recuperó la pelota, buscó atacar por las bandas, especialmente por la derecha con la proyección de Figal y la velocidad del Chango Zeballos. La estrategia de Boedo fue aprovechar el error del rival para ser directo con el desequilibrio del Perrito Barrios.

El primer cuarto se hizo aburrido y sin situaciones de gol, hasta que a los 16´Rojo tocó la pelota con la mano dentro del área y Vombergar reaccionó de inmediato con el pedido del penal. Gabriel Paletta, desde el VAR, le pidió a Echavarría que revise la acción a través de su monitor, y esté cobró penal de manera correcta. El lungo delantero de 29 años se hizo cargo y definió al centro para el 1-0.

EL GOL DE ANDRÉS VOMBERGAR para el 1-0 de San Lorenzo sobre Boca. 🇦🇷



pic.twitter.com/1xfwoSd2DN — Código Futbolero (@CFutbolero_) August 18, 2024

Inmediatamente, se escuchó el famoso "movete xeneize movete, movete deja de joder, que esta hincada esta loca, hoy no podemos perder" frente a la nula reacción de sus jugadores. Dormido el local en su juego, Vombergar tuvo el segundo, pero cerró muy bien Rojo para mandar la pelota al córner. El local no reaccionaba frente a los embates cuervos. Martegani no agarró la pelota, Miramón entró poco en juego y Zeballos estuvo muy bien marcado por Elías Báez.

La polémica de la tarde se dio a los 30`cuando Echevarria no cobró un claro penal para San Lorenzo. Vombergar fue derribado por Brey que evitó que el atacante siguiera con la pelota. El árbitro dio tiro de esquina y prefirió ignorar el contacto del arquero hacia su rival. Una falta tan grande como la mismísima Bombonera.

Fue el peor primer tiempo de Boca en este 2024. No había elaboración de jugadas, muy mal retroceso, mal parado en defensa y desorden en la mitad de cancha. Imprecisiones con la pelota de todos sus futbolistas y ni una sola ocasión clara de gol. El equipo se fue silbado del campo de juego, como no pasaba hace tiempo. San Lorenzo, por su parte, de manera ordenada y llevando a cabo la estrategia que le dio resultados, se tuvo que ir al vestuario con mayor diferencia de gol, pero la falta de puntería no se lo permitió.

En el entretiempo, Martínez metió tres cambios: Medina, Merentiel y Advíncula por Rojo, Zeballos y Miramón, con la intención de cambiar la pálida de su primer tiempo. En San Lorenzo, Elián Irala reemplazó a Tripichio, (uno de los mejores del Ciclón en la primera parte). El local salió con carácter a jugar el complemento, con mayor tenencia de pelota y ataque directo. La clave fue atacar por la derecha con la subida del defensor peruano.

En una ráfaga de diez minutos, Boca lo dio vuelta. A los 50´encontró el empate en los pies de Giménez de media chilena, tras una pelota parada ejecutada por Zenon.

A la siguiente jugada, Saracchi se proyectó por la izquierda y definió al primer palo que le regaló Altamirano para el 2-1.

🤯⚽ El gol de Saracchi para darle vuelta el partido a San Lorenzo en 9 minutos

pic.twitter.com/NGGF45cY9k — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) August 18, 2024

El hecho de haber estado en ventaja y pasar a perderlo fue un baldazo de agua fría en una tarde fresca en Buenos Aires para San Lorenzo de Almagro, que no se pudo reponer, Romagnoli hizo cuatro cambios más: Iván Leguizamón, Alexis Cuello, Matías Reali y Nahuel Bustos reemplazaron a Vombergar, Barrios, Cerutti y Blanco. Con las sustituciones, el Ciclón mejoró en la posesión de pelota, pero no llegó al arco de Brey.

La frutilla del postre fue el tercer gol de Merentiel, que recibió con derecha, enfrentó al arquero y definió con zurda ante la salida de Altamirano.

Sobre el final, Saracchi le comete infracción dentro del área a Leguizamón y el juez no duda en cobrar penal. El propio delantero ejecutó y descontó 2-3. Pero no hubo tiempo para más.

Boca lo termina ganando por lo generado en el segundo tiempo. Aprovechó las situaciones que tuvo y concretó. El Ciclón se quedó tras el 1-2 recibido y no supo hacer una mayor diferencia en la primera etapa, aunque fue perjudicado por lo no sanción de un penal claro contra Vombergar.