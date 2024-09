El verborrágico Alfaro lo hizo de nuevo: entre frutos y arañas

Gustavo Alfaro escribió un capítulo más de grandes frases que quedarán en la historia. Tras la victoria importantísima de Paraguay ante Brasil, el Profe habló en conferencia de prensa con su tradicional verborragia.

"Como yo le digo a los chicos, yo lo único que tuve que hacer es zamarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos. Está lleno de frutos para cuidar, para compartir, para cuidar y que tenemos que cuidar estas cosas. Eso generó un compromiso enorme, ver el estadio, la gente" , expresó el DT argentino.

Y continuó: "Paraguay no solamente necesitaba una alegría, sino que la merecía. El recorrido hasta el estadio fue una sumatoria de compromisos. No podíamos fallar, esta noche no podíamos fallar".

"Nosotros teníamos que jugar por esa gente. No estaban festejando un resultado, estaban reconociendo una actitud. Estaban distinguiendo ese rasgo distintivo que siempre caracterizó a este país. Y ellos otra vez habían puesto de manifiesto que ese sentimiento estaba vivo, estaba vigente. Solo estaba adormecido", amplió el DT.

"Para mí este es un proceso que se comenzó a construir en 2011, no hace unos días que empezamos a jugar. Y de distintas maneras fue buscando sus formas, y tal vez tardó más de lo que uno hubiese esperado. Pero yo lo único que quería hacer era darles un impulso que entendía que tenía. Ojalá que este sea el camino que nos lleve al Mundial 2026", continuó Alfaro.

Finalmente, deslizó que "hoy siento que Paraguay es Paraguay. No sé si una mística, pero siento que recuperamos cosas que nos identifican, que definen lo que somos. Yo dije en la conferencia antes del partido: no puedo asegurar que vamos a ganar el partido, pero sí que vamos a pelear cada pelota como si fuera la más importante de nuestra vida".

Paraguay llegó a los nueve puntos y está en la séptima ubicación. SI hoy terminaran las Eliminatorias, estaría jugando un repechaje por un lugar en la próxima Copa del Mundo. En octubre habrá otra fecha FIFA, donde la Albirroja visitará a Ecuador y luego recibirá a Venezuela. Dos partidos fundamentales para reafirmar la levantada de los Guaraníes.