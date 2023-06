VIDEO | La máscara de la muerte: el origen del traje de los médicos de la peste

Fuente: Pinterest /Historia ilustrada

Si alguna vez viste una película o una serie ambientada en la época de la peste negra o peste bubónica, seguro que te llamó la atención el aspecto de los médicos que atendían a los enfermos. Vestían un traje negro que les cubría todo el cuerpo y una máscara con un pico largo y curvo. ¿Sabés por qué se colocaban este traje?

Vestimenta Peste Negra

Los médicos de la peste tenían una teoría sobre cómo se propagaba la enfermedad y es que ellos pensaban que el aire estaba contaminado por un olor maligno que podía infectar a las personas. Por eso, se tapaban la cara con una máscara que tenía un pico lleno de hierbas aromáticas, como hierbas y paja. Así creían que el aire se purificaba al pasar por el pico y no les hacía daño.

Fuente: Pinterest

Pero no solo se protegían la nariz, sino también el resto del cuerpo. Se ponían una túnica negra que les llegaba hasta los pies, unos guantes de piel, unas botas y un sombrero. De esta forma, evitaban que la peste entrara por los poros de la piel. Y para no tener contacto directo con los pacientes, usaban una vara con la que los tocaban y los revisaban.

Fuente: Pinterest

Lo cierto es que todo este atuendo no les servía de mucho para prevenir el contagio, porque la peste no se transmitía por el aire, sino por las pulgas y las ratas. Pero ellos no lo sabían y seguían usando ese traje tan extraño y tan oscuro. Por eso hoy en día esa imagen nos recuerda el horror de la peste.

Las consecuencias de la peste fueron dramáticas para la sociedad europea del siglo XIV

Provocó la muerte de millones de personas, lo que supuso una crisis demográfica, económica y social.