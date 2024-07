'Spray On', las nuevas zapatillas que se aplican... ¡con aerosol!

Allá por la década del 80, la palabra aerosol era sinónimo de amenaza mortal para la vital capa de ozono. Se decía que el producto que arrojaban nuestros desodorantes, el spray del pelo o el apresto para planchar la ropa era un factor que reducía de a poco el sector de la atmósfera que contenía ese gas, que nos protegía de los rayos nocivos del sol.

Pero más tarde, todo pareció cambiar. No solamente el aerosol se convirtió en amigo del medio ambiente, sino que comenzaron a aparecer aplicaciones insólitas en ese formato. Pintura en aerosol, cabello en aerosol, o ropa en aerosol. Pero... ¿zapatillas en aerosol? ¿Es un chiste?

Zapatillas Spray On

No solamente no es un chiste, sino que es una promisoria realidad: el calzado deportivo hecho de aerosol promete ser la vedette para estos Juegos Olímpicos de París 2024. La marca de ropa On, con sede en Suiza, adoptó materiales para ser aplicados con esta técnica, para crear finalmente unas zapatillas que, se estima, podrían mejorar el rendimiento deportivo a futuro.

El modelo Cloudboom Strike LS no tiene cordones, y tiene un peso asombrosamente liviano. Están diseñadas para ser más adaptables y dinámicas, y brindan más soporte que las zapatillas comunes de running. A un precio relativamente bajo (rondan los US$330), ya tienen cierto prestigio ganado: la corredora Hellen Obiri, de Kenia, fue medallista de plata olímpica en la Maratón de Boston de este año, y utilizó este tipo de calzado. Promete usarlas para competir en París, a partir del 26 de julio.

Hellen Obiri

La empresa On tiene sede en Zurich, y explican desde allí que estas zapatillas son el resultado de una combinación de biomecánica, fisiología y extrema ligereza (un par de ellas para hombre pesan apenas 170 gramos. "Queremos que los atletas ganen", dijo Ilmarin Heitz, director de innovación de la firma. "Ese es nuestro indicador de éxito".

¿Cómo funcionan las zapatillas de aerosol?

No tienen talón, no tienen cordones, y tampoco lengüeta. Son traslúcidas, con forma de zoquete, y a simple vista parece una zapatilla deportiva a la que le sacaron la cobertura de tela. Johannes Voelchert, inventor del producto, comenta que se le ocurrió crearlas cuando era estudiante, después de ver una pistola de pegamento caliente en Halloween, que disparaba telarañas decorativas.

Zapatillas Spray On

"Me di cuenta de que era una manera rápida de crear tejido con diseño complejo", comenta el inventor, quien ahora ocupa el puesto de director senior de diseño de conceptos de innovación de ON. "Y un calzado parecía ser el objeto ideal", agrega.

Fue así que llevó su proyecto a la Feria de Diseño de MIlán, donde llamó la atención de la marca de ropa deportiva. Según los referentes de On, la parte superior de la zapatilla está hecha de un producto termoplástico, y se colorea y se marca en tres minutos utilizando un brazo robótico. La parte superior se rocía una sola vez y puede unirse a la suela de fibra de carbono y goma espuma. No se utiliza pegamento.

Johannes Voelchert, inventor de las zapatillas spray

Esta tecnología reduce las emisiones de carbono en la producción de la parte superior de la zapatilla en un 75%, comparada con los otros modelos. El material, llamado "light spray", tiene el potencial de "llevarnos a un futuro más sostenible y circular", según explica Marc Maurer, co-CEO de On, en un comunicado de prensa.