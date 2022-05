fechas-de-pago-del-refuerzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que se completaron con éxito todas las inscripciones del Refuerzo de Ingresos de $18.000 y que, a pesar de que algunas personas siguen en evaluación, en breve comienza el calendario de pagos.

Sin embargo, como a su vez indicó que el cronograma completo estará publicado en los próximos días, surge una duda inevitable: cuándo se darán a conocer las fechas de cobro y cuándo cobra cada terminación de documento.

Cuándo se cobra el refuerzo de ingresos

ANSES confirmó que se paga desde el jueves 19 de mayo por terminación de documento, pero resta saber cómo será el cronograma. En ese sentido, hay dos posibilidades:

1) Puede ser que se pague una terminación de documento por día, empezando por el 0. En ese caso, las fechas serán:

2) También existe la posibilidad de que ANSES decida pagar de a dos documentos por día, con el fin de que se termine de abonar en mayo y no los primeros días de junio. En ese caso, el cronograma sería:

DNI terminados en 0 y 1 > jueves 19 de mayo

DNI terminados en 2 y 3 > viernes 20 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 > lunes 23 de mayo

DNI terminados en 6 y 7 > martes 24 de mayo

DNI terminados en 8 y 9 > jueves 26 de mayo

Ninguno de los dos calendarios está confirmado, ya que solo indicaron que arranca el 19 de mayo.

Cuándo publican las fechas de cobro

Desde ANSES dijeron que será "en los próximos días" e incluso se mantiene ese mensaje en la página oficial. Sin embargo, se estima que las fechas estarán publicadas el lunes 16 de mayo debido a que en la misma semana se empieza a pagar el refuerzo de ingresos.

Es importante recordar que en mayo se cobra la primera cuota de $9000, mientras que los otros $9000 se pagan en junio, pero no deberán volver a anotarse.

Qué pasa si mi inscripción sigue en evaluación

Miles de personas aún esperan el resultado de su inscripción en MI ANSES y dudan sobre si será aprobada o no. Que el el refuerzo siga en evaluación no quiere decir que no vayan a cobrar, sino que todavía se está realizando el análisis socioeconómico.

Algunas solicitudes tuvieron más demoras que otras, pero también se espera que todos tengan una resolución la semana que viene, antes de que se deposite. Además, desde el organismo ya anticiparon cuántas personas lo van a recibir: más de 7,5 millones.

Hasta cuándo se puede inscribir en el refuerzo

Las inscripciones terminaron el sábado 7 de mayo. Todavía partir de cuando se cobra el refuerzoa hay personas que pueden asistir a una oficina de ANSES para presentar documentación que haya faltado, pero esto no significa que puedan anotarse.

Qué pasa con los bonos rechazados

Muchas personas que recibieron el rechazo por no cumplir con los requisitos aseguran que sí están en condiciones de cobrar. Para eso, ANSES tiene habilitado el canal de reclamos a través de Atención Virtual, aunque no se asegura que después aprueben el pago.

De todas formas, se recuerda que es importante leer detenidamente el listado de motivos por los cuales te pueden rechazar el bono antes de hacer el reclamo.