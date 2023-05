ANSES | ¿Cómo saber cuándo y dónde se cobra Progresar?

Miles de beneficiarios de las Becas Progresar empezaron a cobrar la prestación en mayo, luego de que se evaluaran las solicitudes de inscripción que estuvieron habilitadas de marzo a abril. Sin embargo, aún hay personas que no saben cuándo y dónde cobran.

Por un lado, hay que tener en cuenta que muchos empezarán a recibir el pago en junio, pero otros ya deberían tener depositado con el calendario de mayo.

En esta nota te contamos cómo saber cuándo y dónde se paga, cuál es el cronograma, montos con aumento y retenido y cómo saber si te aceptaron la beca.

¿Cuándo y dónde se cobra Progresar?

En primer lugar, el calendario de pagos de Progresar de este mes es:

DNI terminados en 0 y 1 > jueves 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3 > viernes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 > lunes 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7 > martes 16 de mayo

DNI terminados en 8 y 9 > miércoles 17 de mayo

Por otro lado, para saber la fecha y dónde tiene que cobrar cada titular, se puede consultar en la página o aplicación Mi ANSES con clave de seguridad social. Puede ser que el estudiante tenga su cuenta propia y en ese caso se selecciona la opción "Cobros" > "Consultar fecha y lugar de cobro" en el menú.

Si el beneficiario es menor de edad, generalmente los padres tienen una cuenta y, en ese caso, se ingresa de la misma manera y se selecciona el nombre del hijo o hija titular, donde figurará la prestación con fecha y lugar de cobro.

¿Cuánto cobra Progresar con aumento?

Con el aumento, la beca general se elevó a $12.780. Sin embargo, es importante recordar que los titulares de Progresar obligatorio (incluye 16 y 17 años), Progresar Trabajo y los ingresantes de carreras universitarias o terciarias reciben el 80% porque todos los meses tienen el 20% retenido, que se percibe al año siguiente de forma acumulada.

Entonces, estos beneficiarios cobrarán $10.224. En cambio, el resto recibirá el total ($12.780) y los estudiantes avanzados o de enfermería tienen cifras más altas. A estos montos se sumará el plus por estudiar lenguas extranjeras, ya que se paga $6000 por anotarse y realizar los cursos de idiomas.

¿Por qué no cobre el Progresar en mayo 2023?

Hay varios motivos por los cuales una persona puede no cobrar este mes:

La beca sigue en evaluación y todavía no fue aprobada. Se puede consultar en la opción "estado de solicitud" dentro de la página oficial de Progresar.

dentro de la página oficial de Progresar. La beca fue rechazada por no cumplir algún requisito.

Hay demoras. Puede suceder que las personas que se anotaron en marzo cobren directamente en junio.

Las personas que se inscribieron en abril también es posible que cobren en junio.

Sin embargo, también crece la consulta sobre "por qué cobré $17.000 de progresar". En la gran mayoría de los casos se trata del pago del retenido de 2022, pero sin la beca, ya que el monto total debería ser más alto. Es importante consultar esta situación con el recibo del pago y llamando al 130 de ANSES o al 0800-999-1066 de Progresar.

¿Cuándo abren nuevas inscripciones de Progresar?

Miles de personas se quedaron afuera de la primera convocatoria por no tener la edad requerida (desde los 16 años) o porque no llegaron a inscribirse a tiempo. Todos ellos podrían anotarse en la segunda tanda de inscripciones, que sería entre agosto y septiembre. Sin embargo, todavía no fue confirmado por ANSES.