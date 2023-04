Confirmaron cuándo pagan el Plan Acompañar en abril 2023

Después de una larga espera y mucha expectativa, se confirmó la fecha de cobro del Plan Acompañar en abril 2023. Como suele suceder, y tal como anticipó este medio, se deposita entre el 10 y el 20, pero ya hay un día específico de pago.

Además, este mes se cobra con aumento y la ayuda económica continuará subiendo porque se acerca la nueva tanda de incrementos atados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

A continuación detallamos la fecha de pago, cuánto cobrarán los titulares y cómo anotarse para ser parte del plan destinado a personas en situación de violencia de género, iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

¿Cuándo se cobra el plan acompañar?

Según indicó la Dra. Tamara Bezares a través de sus redes sociales, el programa se deposita el miércoles 12 de abril para todas las terminaciones de documento, es decir que todos los beneficiarios cobran el mismo día.

Además, aquellos que también sean titulares de asignaciones como AUH, el mismo día empieza el calendario de pagos de ANSES, que sí se divide por finalización de DNI.

¿Cuánto cobra el programa en abril 2023?

Con el 3% de aumento, el Programa Acompañar cobrará $69.500 en abril (equivalente al salario mínimo). Aquellas personas que también cobran AUH, Tarjeta Alimentar y/o Ayuda Escolar, deberán sumar estas prestaciones. Entonces, los totales podrían ser:

Plan Acompañar > $69.500

AUH > $9172 por hijo o $29.869 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar hasta 14 años > $12.500 por un hijo, $19.000 por dos y $25.000 por tres o más.

Ayuda Escolar 2023 > $9609 por hijo.

Total > si se toma cada uno de los pagos por un solo hijo, los titulares deben percibir $100.781 aproximadamente, aunque las prestaciones se depositan en distintas fechas.

Nuevos aumentos para el plan acompañar

Desde este mes empiezan a regir los nuevos incrementos para el SMVM y los planes sociales como Acompañar, Potenciar Trabajo y el Fondo de Desempleo. Sin embargo, impactan a mes vencido, por lo que el aumento de abril se cobra en mayo. Estos serán todos los montos de cobro para el programa:

Mayo > $80.432

Junio > $84.512

Julio > $87.987

¿Cómo anotarse en el plan acompañar?

La inscripción sigue habilitada y se puede hacer a través de las Unidades de Acompañamiento, en alguna sede del ministerio o a través de operativos móviles. No se pide la denuncia, pero sí es necesario tener una entrevista para corroborar si corresponde la ayuda económica o no. Además es importante saber que no es compatible con Potenciar Trabajo.

Los interesados también se pueden comunicar a:

Línea 144 (abierta las 24 horas del día, todo el año).

WhatsApp > 1127716463

Correos electrónicos > [email protected] / [email protected]

Otra duda frecuente tiene que ver con cuánto tarda en salir el programa. En la mayoría de los casos puede demorar 2 o 3 meses como máximo. Por otro lado, se puede consultar si una persona es beneficiaria a través de la aplicación Mi Argentina o en los canales de contacto.

¿Se extiende el plan acompañar 2023?

Este es un reclamo frecuente desde hace tiempo, pero la realidad es que por el momento no hubo comunicados oficiales ni confirmación sobre su extensión. El programa se paga durante 6 meses consecutivos y el pedido es que se extienda a, por lo menos, 8 meses.

En caso de que se defina, deberá ser anunciado por el Ministerio. Cabe recordar que, al cumplir los 6 meses, los beneficiarios tienen otras alternativas para inscribirse, como Fomentar Empleo.