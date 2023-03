Plan Acompañar con aumento: cuándo y cuánto se cobra en abril

A pocos días de que empiece el cuarto mes del año, ya se van confirmando las fechas y montos de cobro para abril 2023, tanto por parte de ANSES como de Desarrollo Social. Dentro de los próximos grupos a recibir sus prestaciones están los titulares del Plan Acompañar.

El programa, que está destinado a víctimas de violencia de género, tiene el 3% de aumento en abril. Pero, además, desde dicho mes empezará a regir una nueva serie de incrementos hasta julio y elevará nuevamente la asistencia económica.

En esta nota detallamos cada una de las cifras de cobro, cuándo pagan el programa acompañar y cómo inscribirse para recibir la ayuda.

¿Cuándo se cobra el programa acompañar?

La fecha de cobro suele confirmarse durante la primera o segunda semana del mes, aunque normalmente se paga entre el 10 y el 20. Por ahora, quedará esperar a que se anuncie de forma oficial el día de pago y consultar en los próximos cobros dentro de la aplicación Mi Argentina.

¿Cuánto cobra el programa desde abril 2023?

Con el 3% de aumento, el Programa Acompañar cobrará $69.500 en abril. Aquellas personas que también cobran AUH, Tarjeta Alimentar y/o Ayuda Escolar, deberán sumar estas prestaciones. Entonces, los totales podrían ser:

Plan Acompañar > $69.500

AUH > $9172 por hijo o $29.869 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar hasta 14 años > $12.500 por un hijo, $19.000 por dos y $25.000 por tres o más.

Ayuda Escolar 2023 > $9609 por hijo.

Total > si se toma cada uno de los pagos por un solo hijo, los titulares deben percibir $100.781 aproximadamente, aunque las prestaciones se depositan en distintas fechas.

Por otro lado, se confirmaron los nuevos aumentos del Salario Mínimo y los planes sociales como el Acompañar, Potenciar Trabajo y Desempleo. Regirán desde abril pero impactan a mes vencido, por lo que el programa pasará a cobrar:

Mayo > $80.432

Junio > $84.512

Julio > $87.987

¿Cómo saber si cobro el Plan Acompañar?

Al ser un programa que tiene una fecha límite y no es una prestación de ANSES, la única forma de saber si una persona es beneficiaria es consultar si el beneficio está activo en la opción "Mis Cobros" de la aplicación Mi Argentina o bien, verificarlo a través de las unidades de acompañamiento o los contactos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

¿Cómo anotarse en el plan acompañar?

La inscripción sigue habilitada y se puede hacer a través de las Unidades de Acompañamiento, en alguna sede del ministerio o a través de operativos móviles. No se pide la denuncia, pero sí es necesario tener una entrevista para corroborar si corresponde la ayuda económica o no. Además es importante saber que no es compatible con Potenciar Trabajo.

Los interesados también se pueden comunicar a:

Línea 144 (abierta las 24 horas del día, todo el año).

WhatsApp > 1127716463

Correos electrónicos > [email protected] / [email protected]

Otra duda frecuente tiene que ver con cuánto tarda en salir el programa. En la mayoría de los casos puede demorar 2 o 3 meses como máximo.