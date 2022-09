Potenciar Trabajo y Progresar son compatibles: cómo y cuándo se pagan

Después de la gran cantidad de dudas, incertidumbre y hasta reclamos que generó la incompatibilidad entre las becas Progresar y Potenciar Trabajo, ya que unas 40.000 personas fueron dadas de baja, surgieron buenas noticias para todos los titulares: los programas volvieron a ser compatibles y se podrán cobrar ambos beneficios.

Así lo indica la resolución 1640 del Ministerio de Desarrollo Social, que fue publicada en el Boletín Oficial y empezó a regir de inmediato, ya que se declara la compatibilidad desde el 1 de agosto. ¿Qué pasará ahora y cuándo cobran los beneficiarios?

¿Qué dice la resolución?

Es cierto que, desde el inicio, los programas eran incompatibles. Esta situación se hizo aún más visible con las auditorías a los titulares de planes sociales. Sin embargo, el Gobierno decidió dar marcha atrás y permitir que una persona cobre ambas ayudas económicas para poder trabajar y estudiar. Los montos de cada una son: $25.600 (Potenciar desde septiembre) y $7400 (Progresar).

La resolución indica que el incentivo otorgado a los beneficiarios de Progresar, es compatible con "el ingreso y la permanencia" de los mismos como titulares de Potenciar Trabajo. Sin embargo, es importante recordar que no hay cupos ni inscripciones al plan que paga un salario social complementario.

¿Qué pasa con los que se dieron de baja?

Por el momento no informaron cómo se procederá con los 40.000 programas que se dieron de baja. Se espera que próximamente indiquen los pasos a seguir para todas aquellas personas que necesitan entrar en los planes nuevamente, sobre todo porque Potenciar no tiene inscripciones y Progresar vuelve a abrir en marzo de 2023. Además, hay titulares que no cobraron en septiembre.

La lógica sería volver a ingresar a todos estos beneficiarios, pero no se puede confirmar hasta que Desarrollo Social, el Ministerio de Educación o algún funcionario del Gobierno anuncie la decisión. Para saber si te dieron de baja, podés entrar a la aplicación Mi Argentina.

¿Qué hago si renuncié al Progresar?

También hubo casos de personas que decidieron renunciar a su beca para seguir cobrando el salario complementario. Hasta ahora no se detalló si podrán reincorporarse o si deberán esperar hasta marzo. Por lo pronto, se recomienda consultar al 0800 222 3294 o escribir a [email protected]

Por su parte, aquellas personas que no llegaron a darse de baja pero todavía no cobraron la beca, deben saber que el calendario todavía no empieza. Las fechas de cobro de Progresar en septiembre son:

Documentos terminados en 0 y 1 > lunes 12 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3 > martes 13 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5 > miércoles 14 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7 > jueves 15 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9 > viernes 16 de septiembre

Importante: muchas personas cobraron el salario complementario el lunes 5 de septiembre y otros después. Sin embargo, no confirmaron fecha para quienes se dieron de baja.