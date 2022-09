Sin lugar a dudas la consulta más frecuente de los últimos días en el programa de streaming "Anses al Día" (de lunes a viernes a las 15:30) por redes sociales de Ciudadano News (Facebook, Youtube y Twitter), fue ¿es compatible Progresar con Potenciar? o ¿Por qué no cobré el Potenciar Trabajo?

El viernes 2 de septiembre, miles de trabajadores de la economía popular, beneficiarios del salario complementario Potenciar, cobraron sus haberes y muchos otros cobraron el lunes 5. Sin embargo, miles de personas que hasta el mes pasado recibieron el medios Salario Mínimo Vital y Móvil, no cobraron y en la mayoría de los casos se debe a la incompatibilidad con la beca Progresar.

¿Por qué no cobré el Potenciar Trabajo en septiembre?

En agosto, se reabrieron las inscripciones y muchos beneficiarios de AUH y Potenciar, se anotaron en la línea 16 y 17 desconociendo la incompatibilidad del programa para estudiantes con el Potenciar. Además, en este punto vale recordar que desde julio se están llevando a cabo las auditorías sobre los trabajadores populares para redistribuir las inversiones sociales del estado y así quitarle el plan a las personas que tienen más de 4 o 5 subsidios dependiendo de la situación de vulnerabilidad socio-económica. En algunos casos se les quitó el Potenciar a los que cobraban: auh, tarjeta alimentar, progresar, hogar y salario complementario.

Todo esto determinó en que muchas personas no cobraron el potenciar por empezar a cobrar progresar. A continuación recomendaciones orientativas para no perder ambos beneficios.

¿Se puede reclamar la falta de pago en Potenciar?

Si. Pero en este caso hacer el reclamo no sirve. Esto ocurre porque para volver a cobrar Potenciar la persona debería renunciar al Progresar. Sin embargo, esto no es recomendable ya que las inscripciones para Potenciar Trabajo están cerradas y en el caso de darse de baja a la beca tampoco van poder volver a anotase porque la convocatoria cerró el 31 de agosto y no vuelven a a abrir hasta el comienzo del ciclo lectivo 2023.

Lo que si está abierto (y no cerrarán como mínimo hasta el 2023) son los cupos para Fomentar Empleo a través del portalempleo.gov.ar. Así que en el caso de que la persona decida por bajar la beca para volver a un salario complementario, la única alternativa es el Fomentar Empleo que en muchos casos paga menos que el potenciar y progresar.

En consecuencia, se recomienda no dar de baja a la Beca Progresar que desde septiembre pagará $7400 por hijo gracias al aumento aplicado hace 2 semanas sobre el SMVM.

Para reclamar por cualquier de esta situaciones se recomienda llamar al 0800 222 3294 (Desarrollo Social) y en el caso de querer renunciar a Progresar hay que escribir a [email protected] adjuntando datos personales y de contacto.