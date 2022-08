Ayer comenzaron oficialmente las auditorias sobre planes sociales y salarios complementarios sobre más de 4 millones de beneficiarios. El gobierno Nacional dispuso la medida con el objetivo de "reordenar" los subsidios sociales en aras de "redistribuir" el dinero entre los sectores más vulnerables. En otras palabras, se intentará equiparar la cantidad de planes entre las personas que cobran más de dos o tres ayudas y aquellos que viven por debajo de la línea de pobreza (según datos del INDEC) y no cobran nada.

Ante esta situación, una de las consultas más frecuentes en el programa de streaming "Anses al Día" -lunes a viernes a las 15:30, en redes sociales de Ciudadano News- fue: qué pasará con las Asignaciones, el Potenciar Trabajo y particularmente con el suplemento alimentario del programa Argentina Contra el Hambre, más conocido como Tarjeta Alimentar.

¿Qué pasará con las AUH?

Las personas que cobran Asignación Universal por Hijo, Embarazo y Discapacidad; casi no tienen motivos para preocuparte. Es que la revisión y el control socioambiental para determinar quién sigue cobrando o no, no abarca a este tipo de prestaciones.

Sin embargo, al ser una AUH compatible con Potenciar Trabajo, es muy probable que si la persona no cumple con lo establecido (horas de trabajo real registradas en planilla de referente social), el salario complementario se puede perder pero la asignación quedará intacta junto a los beneficios retroactivos y por cumplimiento.

Con el proposito de marcar diferencias entre una asignación y un plan de trabajo social, Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) dijo: "Los planes sociales son los que reciben las cooperativas o los movimientos sociales, o trabajadores en un municipio o provincia a cambio de una contraprestación laboral. Mientras que la AUH forma parte de otro grupo de planes que son transferencias con corresponsabilidad, de la familia de enviar a sus hijos a la escuela o al médico, y del Estado que debe asegurar la existencia de esos servicios, que haya vacantes en las escuelas, por ejemplo”.

En otras palabras, una AUH solo se puede perder si los padres no cumplen con sus obligaciones (presentar la libreta 1.47) y no estarían bajo la lupa de las nuevas auditorías anunciadas por el "superministro" Sergio Massa.

¿Qué pasará con la Tarjeta Alimentaria?

Ante todo hay que aclarar que el beneficio alimentario que entrega Desarrollo Social a través de ANSES, no es un plan sino un complemento. Es un monto extra que se suma al pago de la AUH para la compra de alimentos de primera necesidad y que solo se paga hasta los 14 años. De esta forma, aquellas personas que cobra el extra para comida, no van a perder el beneficio siempre y cuando sigan presentando la libreta y sus chicos estén al día en la parte sanitaria y escolar.

En consecuencia, a pesar de las auditorías, el monto mensual de 9000 por un hijo, 13.500 por dos y 18.000 por tres o más chicos, no debería perderse en ningún caso e inclusive debería actualizar sus cifras de cobro en el 2023.

¿Qué pasará con Potenciar Trabajo?

Aquí las cosas pueden complicarse y según declaraciones del Ministro de Desarrollo Social, desde ayer "se están llevando a cabo unas 10.000 inspecciones por día con el fin de garantizar transparencia". Sabido es que muchas personas cobran el plan pero no prestan servicio sociales y por tal motivo, en esos casos, el cobro mensual está en duda.

Sin embargo, es necesario aclarar que dichas personas "bajo la lupa" tendrán la posibilidad de anotarse en el programa Fomentar Empleo y de esta forma no van a perder grandes cantidades de dinero. Inclusive si una persona con Potenciar, se pasa al Fomentar, las posibilidades de estudiar y cobrar aumentan considerablemente. Además una vez terminada la etapa de formación (un año aproximadamente) el trabajador/a podrá optar por continuar cobrando el plan o pasar a planta para acceder a los beneficios laborales (Obra Social, ART, aportes jubilatorios, vacaciones, etc).