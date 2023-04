Nuevo aumento: cuánto cobra Potenciar Trabajo desde mayo

Después del último bono que se pagó a Potenciar Trabajo, miles de beneficiarios se preguntan cómo continuará el cobro y qué montos se van a percibir desde el próximo mes, ya que empiezan a impactar los nuevos aumentos.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los planes sociales tendrán tres incrementos más y por eso a continuación repasamos cuánto cobra el programa, cuándo se paga en mayo 2023, qué se sabe sobre pagos adicionales y cómo saber si sos beneficiario.

¿Cuánto cobra Potenciar Trabajo en mayo 2023?

En mayo impacta el aumento que se otorga con la liquidación de abril, por lo que el mes que viene los beneficiarios cobrarán $40.216. Aquellos que además reciban una asignación y/o Tarjeta Alimentar deben sumar dichas prestaciones y otros pagos como la ayuda escolar, siempre que corresponda.

Además, habrá nuevas subas en junio y julio. La cifra del salario complementario será:

Junio > $42.256

Julio > $43.994

¿Cuándo cobro Potenciar Trabajo en mayo?

Todavía no se confirma de forma oficial, pero siempre se paga el día 5 de cada mes. Esto significa que Potenciar Trabajo se depositaría el viernes 5 de mayo. En cambio, aquellos que cobran AUH, reciben la asignación por terminación de documento según el calendario de pagos de ANSES.

¿Hay nuevos bonos para el programa?

En las últimas semanas hubo rumores de que permanecería el pago de un bono o refuerzo para Potenciar Trabajo, pero por ahora son solo trascendidos. El Ministerio de Desarrollo Social no confirmó nada al respecto y hasta el momento solo siguen los aumentos atados al Salario Mínimo, al igual que los otros planes sociales.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Potenciar Trabajo?

En abril hubo personas que no recibieron el salario por no cumplir las condiciones o no realizar la validación de datos 2023. Otros, en cambio, no recibieron el bono o cobraron la mitad. Por eso es muy importante conocer la situación de cada titular en el programa.

Primero hay que verificar que el beneficio esté activo en la aplicación Mi Argentina. Sin embargo, todas las consultas también se pueden hacer en la Unidad de Gestión, que se puede cambiar en la página oficial, y consultando al 0800-222-3294 o con un correo electrónico a [email protected] A su vez, se puede llamar a la Secretaría de Economía Social, encargada del programa, a (011) 4320-3380 / 3360 / 3352 / 3353.

Importante: los principales requisitos de Potenciar Trabajo son cumplir con las actividades (trabajo o estudio) y mantener los datos actualizados cada vez que lo solicita Desarrollo Social. Sin embargo, no hay cupos ni inscripciones en 2023.