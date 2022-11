¿Cuándo llega el aguinaldo para Potenciar Trabajo 2022?

Mientras se espera que llegue diciembre, miles de titulares de Potenciar Trabajo se preguntan si cobrarán un bono a fin de año y cuándo llegaría. Además, surgen las dudas sobre las personas que fueron dadas de baja del programa y no cobraron el salario complementario.

El mes que viene habrá diversas novedades y aumentos que también alcanzan al plan social, por lo que a continuación detallamos cada una de ellas, con fechas de cobro y montos actualizados.

¿Hay bono para Potenciar Trabajo en diciembre?

Por el momento, no habrá un bono para el programa, pero sí aguinaldo. En general, los titulares lo cobran dos veces al año, por lo que corresponde que se pague en diciembre. Si bien todavía no hubo anuncios oficiales, es muy probable que nuevamente tengan este pago adicional a fin de año.

¿Cuánto cobra Potenciar en diciembre 2022?

Por los ajustes en el Salario Mínimo, el plan aumenta a $28.950 en diciembre. Sin embargo, muchos podrían tener otros pagos como AUH y Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores de edad, además del aguinaldo. De ser así, las cifras serán:

Potenciar Trabajo > $28.950.

Aguinaldo > $14.475.

AUH > $7836 (también aumenta en diciembre).

Tarjeta Alimentar > $9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más chicos menores de 14 años.

Total > $60.261 por un solo hijo.

Aquellos que no tengan hijos:

Potenciar Trabajo > $28.950

Aguinaldo > $14.475

Total > $43.425

¿Cuándo pagan el salario complementario?

Normalmente se paga entre el 5 y el 10 o el 15 de cada mes. En diciembre, se debería acreditar el lunes 5, aunque siempre hay que tener en cuenta las posibles demoras bancarias. Esto significa que muchos pagos entran a la cuenta los días siguientes.

En el caso del aguinaldo, si se confirma, puede llegar a abonarse el mismo día del salario o después, ya que a mitad de año tardó un mes en llegar el depósito.

¿Continúa Potenciar Trabajo?

Otra de las dudas frecuentes tiene que ver con la continuidad del programa, ya que trascendió que podrían darlo de baja. Se trata de una noticia falsa y Potenciar continuará como siempre. Sin embargo, hay personas que no lo cobran más.

Se trata de aquellos que compraron dólares o no superan las auditorías por no cumplir las horas diarias que requiere el plan social. Además, siempre es importante mantener los datos actualizados para cobrar sin inconvenientes. Pero, aquellos que tienen todo en orden, seguirán recibiendo su salario como corresponde. Sin embargo, no hay más inscripciones.

Importante: muchos no ven el beneficio activo en Mi Argentina, pero en la mayoría de los casos se debe a un error en la aplicación. Actualmente funcionan mal Mi Argentina y Mi ANSES, motivo por el cual hay falta de información y demoras.