Fomentar Empleo | Cuánto y cuándo se cobra en febrero 2023

En medio de las discusiones y polémicas por Potenciar Trabajo, ANSES continúa desarrollando el calendario de pagos de febrero 2023, al igual que otras prestaciones como Fomentar Empleo, que permite acceder a ofertas laborales, cursos y una ayuda económica.

Finalmente se confirmó que el programa tuvo aumento y ya se conocen las fechas de cobro. De hecho, este miércoles 15 de febrero cobran los titulares con terminación 0 y 1 de documento.

En esta nota detallamos fechas y montos de cobro, cómo saber si sos beneficiario y cómo completar la inscripción 2023.

¿Cuándo cobro Fomentar Empleo en febrero?

Los pagos arrancaron este miércoles por terminación de documento. Las fechas son:

Importante: los DNI 6, 7, 8 y 9 cobran el 22 y el 23 por los feriados de carnaval, que son el lunes 20 y martes 21.

¿Cuánto pagan por el programa en febrero?

Después de mucha expectativa, se confirmó que Fomentar aumentó desde febrero y los mismos beneficiarios afirmaron en redes sociales que se está pagando $25.000 a todos aquellos que están dentro de los cursos y capacitaciones. En los casos de ofertas laborales, dependerá del trabajo al que acceda cada persona.

Esto es porque el objetivo principal es conectar a los ciudadanos con los empleadores que publican ofertas de trabajo.

¿Fomentar Empleo es compatible con Potenciar Trabajo?

No. Los programas no son compatibles, por lo que los titulares pueden cobrar solo uno de ellos. De todas formas, habrá que prestar atención a no ser dado de baja en Potenciar, ya que continúa la validación de datos fuera de plazo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de localizar a los beneficiarios y conocer las actividades que realizan.

Sí es compatible la Asignación Universal por Hijo (AUH), e incluso las personas con hijos a cargo tienen prioridad. Además, los beneficiarios del Plan Acompañar pueden anotarse en Fomentar Empleo una vez que terminen de cobrar su prestación (6 meses).

Fomentar Empleo inscripción 2023

La inscripción está habilitada y se realiza a través del Portal Empleo (también se accede desde la página oficial de Fomentar). Allí se debe ingresar a la opción "ciudadanos" y completar el formulario de registro. Luego hay que esperar a la notificación de que los datos fueron validados para poder entrar con el usuario y contraseña elegidos.

Una vez hecho esto, los posibles titulares podrán acceder al resto de las opciones: crear un currículum, postularse a ofertas laborales y anotarse en cursos. Para saber si son beneficiarios, podrán consultar en la página o a través de Mi Argentina.