Bajas en Potenciar Trabajo: qué hacer para no perder el plan

Este miércoles continúan las manifestaciones y acampes por parte de miles de titulares de Potenciar Trabajo y otros programas debido a los cambios, falta de pago y suspensiones. A esto se suma que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, habría resuelto dar de baja a 100 mil beneficiarios.

En todos los casos tiene que ver con incompatibilidades o por no cumplir el requisito de validación de datos. En ese sentido, crecen las dudas sobre la compatibilidad entre SUAF por embargo y Potenciar.

En esta nota repasamos la situación del plan, qué pasará con la asignación y cómo hacer el trámite para no perder el beneficio y asegurarte el pago total con aumento en marzo.

¿Quiénes dejarán de cobrar Potenciar Trabajo?

Según indicó la ministra, serán dadas de baja 100 mil personas que no validaron sus datos, porque "no encuentran a los titulares". En ese sentido afirmó que este miércoles cierra el padrón, pero aquellos que quieran volver a cobrar deberán hacer el trámite por internet o ponerse en la fila de alguno de los 56 centros de atención en todo el país.

Si bien en su momento se dijo que los beneficiarios tendrían dos meses más, después la funcionaria aseguró que la posibilidad cerraba el 1 de marzo. Finalmente, muchos recibirán la suspensión este mismo miércoles 15 de febrero.

En ese contexto criticó a la Unidad Piquetera (UP) que encabeza Eduardo Belliboni porque "el piquete y la extorsión no es la contraprestación de Potenciar Trabajo". Además, según Tolosa Paz, en el caso de la UP son 6 mil personas las que no validaron su identidad.

¿Cómo evitar ser dado de baja?

En febrero, miles de personas cobraron la mitad debido a las suspensiones por no completar el trámite. Ahora, como indicó Desarrollo Social, la única manera de volver a cobrar con normalidad y no perder el plan de forma definitiva es hacer la validación fuera de plazo.

Para eso, pueden entrar a la aplicación Mi Argentina, elegir la opción "validación de datos fuera de plazo" y completar el formulario de Potenciar Trabajo. Aquellos que tengan algún inconveniente o no cuenten con internet, lo pueden hacer de forma presencial en los 56 Centros de Referencia de todo el país.

De todas formas, más de 55 mil personas hicieron el reclamo por considerar que fueron suspendidos de forma errónea. Si es así, la Secretaría de Economía Social evaluará cada caso y responderá en unos 30 días.

PASO A PASO VALIDACIÓN DE DATOS ACÁ

¿SUAF es compatible con Potenciar Trabajo?

Aunque en un principio el ministerio no lo comunicó de forma oficial, finalmente se confirmó que la Asignación Familiar por hijo no es compatible con Potenciar Trabajo, ni siquiera en los casos de SUAF por embargo. Esto significa que los titulares del programa dejarían de cobrar el salario familiar o viceversa, justamente porque SUAF es para trabajadores en blanco o monotributistas.

Los únicos compatibles con el plan son: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y prestaciones como la Tarjeta Alimentar.

¿Cuánto cobra Potenciar Trabajo en marzo 2023?

Todas las personas que cumplieron con la validación en enero y su identidad y actividad quedaron asentadas en la base de datos de Desarrollo Social, deben cobrar con normalidad en marzo. En tanto, aquellos que lo hagan ahora, podrían no recibir el pago.

El mes que viene se otorga el 4% de aumento, por lo que los titulares deberán percibir $33.872 de salario. En cuanto a la fecha, normalmente se paga el día 5. Sin embargo, nuevamente caerá en domingo, por lo que se puede pagar el viernes 3 o el lunes 6 de marzo.