AUH y SUAF | ¿Cuándo aumentan las asignaciones de ANSES?

Mientras se desarrolla el calendario de pagos de ANSES para abril 2023 y millones de beneficiarios cobran sus prestaciones, los titulares de las Asignaciones Familiares se preguntan por el próximo aumento.

En es sentido, ya se puede anticipar cuándo se otorga y cuándo se confirmará el monto. Además, muchas personas tendrán diferentes pagos adicionales o complementos para sumar, los cuales también aumentarán durante el año.

En esta nota, todos los detalles sobre fechas, nuevos incrementos, montos en mayo y más novedades.

¿Cuándo aumentan AUH y SUAF?

El próximo aumento para AUH, SUAF y todos los beneficiarios de ANSES será en junio. Esto es porque se rigen por la Ley de Movilidad y tienen 4 incrementos al año: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Recientemente se confirmó que el porcentaje de aumento, y por ende las cifras de cobro, serán confirmadas por ANSES a mediados de mayo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la última suba fue del 17,04% y se tomarán en cuenta los datos de inflación del INDEC para la nueva actualización.

Esto significa que el mes que viene se mantienen los montos actuales. AUH cobrará $9172 por hijo o $29.869 por discapacidad, mientras que la liquidación SUAF es de $11.465 por hijo o $37.336 por discapacidad para el tramo 1 (las cifras bajan según los topes).

¿Cuáles son los pagos extra o complementos?

Hasta el momento, los pagos adicionales en 2023 son:

Ayuda Escolar para AUH y SUAF > actualmente es de $9609 por hijo pero también aumenta en junio.

actualmente es de $9609 por hijo pero también aumenta en junio. Tarjeta Alimentar para AUH > en mayo sube a $17.000 por un hijo, $26.000 por dos y $34.000 por tres o más. Sin embargo, tendrá dos actualizaciones más en el año.

en mayo sube a $17.000 por un hijo, $26.000 por dos y $34.000 por tres o más. Sin embargo, tendrá dos actualizaciones más en el año. Complemento de leche por el Plan 1000 Días para AUH > son $1440 por hijo de hasta 3 años. Aumenta en junio.

por el Plan 1000 Días para AUH > son $1440 por hijo de hasta 3 años. Aumenta en junio. Libreta AUH 2023 > los titulares tienen todo el año para presentar el formulario y cobrar el 20% retenido dos meses después de hacer el trámite. El monto es de hasta $17.536 por hijo.

los titulares tienen todo el año para presentar el formulario y cobrar el 20% retenido dos meses después de hacer el trámite. El monto es de hasta $17.536 por hijo. Beneficios ANSES > las asignaciones pueden acceder al reintegro en las compras realizadas con débito.

las asignaciones pueden acceder al reintegro en las compras realizadas con débito. Becas Progresar > es compatible con las asignaciones y también tienen aumento confirmado. La beca general se eleva a $12.780 en mayo. Si bien cerraron las inscripciones, se espera una nueva convocatoria en agosto.

¿Hay bono o préstamos para asignaciones?

No. Por ahora no se confirmó ningún bono para las asignaciones y los préstamos de ANSES siguen suspendidos. De todas formas, aquellas SUAF de trabajadores en blanco del sector de comercio recibirán un bono y 3 aumentos en los próximos meses, aunque es importante saber que no lo paga ANSES, sino los empleadores.

En las últimas semanas, además, hay muchos reclamos por los descuentos por créditos. En muchos casos se debe a que durante el 2020 se suspendieron los descuentos y se retomaron en 2021 y 2022, motivo por el cual todavía se resta ese monto de las liquidaciones. Sin embargo, se puede consultar y reclamar en ANSES.

Importante: el único bono de ANSES confirmado es el de jubilados, pensionados y PNC. La última cuota es en mayo y el monto es de entre $5000 y $15.000.

¿Cuándo y cuánto aumenta la Tarjeta Alimentar?

El próximo incremento es en mayo, pero el Ministerio de Desarrollo Social anticipó que se realizarán dos actualizaciones más de forma trimestral, es decir que podrían llegar en agosto y noviembre aproximadamente.

También aumenta el Salario Mínimo y los planes sociales como el Fondo de Desempleo, Potenciar Trabajo y Plan Acompañar, el cual es compatible con la AUH.