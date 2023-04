Bono de $15.000 | ¿Quiénes y cuándo lo cobran en abril?

Arrancó oficialmente el calendario de pagos de ANSES para abril 2023 y en pocos días miles de beneficiarios recibirán una vez más el bono de $15.000, que el Gobierno entrega durante tres meses.

La primera cuota se otorgó en marzo, la segunda en abril y la última en mayo. Sin embargo, el monto del refuerzo depende de los haberes de cada titular. Algunos cobrarán el total y otros, un proporcional.

A continuación te contamos quiénes reciben el pago extra, cuándo se paga y cuánto se cobra en total.

¿Quiénes cobran el bono de $15.000?

El refuerzo está destinado a jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos, Invalidez o Discapacidad, PUAM). Sin embargo, no es para todos porque hay que cumplir un requisito principal, que es no superar el tope de dos haberes mínimos.

En ese sentido, los beneficiarios recibirán un bono acorde a sus ingresos en abril. Repasamos todas las cifras de cobro a continuación.

¿De cuánto es el bono en abril?

El refuerzo va de $5000 a $15.000 porque depende de los haberes. El monto más alto será para quienes cobren una prestación menor o igual a la mínima. Luego se pagará un proporcional y finalmente, perciben $5000 aquellos con dos haberes mínimos (jubilación y pensión por ejemplo) o que no superen una suma de $117.330.

Estos son todas las cifras de bono que se pagan en marzo:

Haberes menores a $58.665 > $15.000 de bono

Haberes iguales a $58.665 (jubilación mínima) > $15.000 de bono

Haberes de $59.000 > $14.665

Haberes de $60.000 > $13.665

Haberes de $64.000 > $9665

Haberes de $67.000 > $6665

Haberes de $68.665 aproximadamente > $5000

Haberes entre $69.000 y $117.330 > $5000

Haberes de $118.000 > $4330

Haberes de $119.000 > $3330

Haberes de $121.000 > $1330

Haberes de $122.330 o más > no cobran bono

Jubilaciones máximas > no cobran bono

¿Cuándo cobran los jubilados y PNC en abril?

La mayoría de las PNC ya cobró porque el cronograma empezó el lunes 3 de abril. Sin embargo, debido a los feriados del jueves y viernes, los documentos terminados en 6 y 7 cobran el lunes 10 y los terminados en 8 y 9, el martes 11 de abril. Por su parte, el calendario de los jubilados en abril es:

Jubilados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0 > miércoles 12 de abril

DNI terminados en 1 > jueves 13 de abril

DNI terminados en 2 > viernes 14 de abril

DNI terminados en 3 > lunes 17 de abril

DNI terminados en 4 > martes 18 de abril

DNI terminados en 5 > martes 18 de abril

DNI terminados en 6 > miércoles 19 de abril

DNI terminados en 7 > miércoles 19 de abril

DNI terminados en 8 > jueves 20 de abril

DNI terminados en 9 > viernes 21 de abril

Jubilados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1 > lunes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3 > martes 25 de abril

DNI terminados en 4 y 5 > miércoles 26 de abril

DNI terminados en 6 y 7 > jueves 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9 > viernes 28 de abril

¿Cómo consultar el recibo de sueldo?

El recibo de haberes se puede pedir en el banco o desde el cajero automático. Pero si se quiere ver por internet, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social. Luego deben seleccionar en el menú la opción "Jubilados y pensionados" y finalmente entrar en "Consultar recibos de haberes".

Los montos que deben cobrar todos los titulares son:

Jubilación mínima > $58.665 . Con bono de $15.000 cobran $73.665.

. Dos haberes mínimos > $117.330. Con bono de $5000 perciben $122.330 .

Con bono de $5000 perciben . Jubilación máxima > $394.750 aproximadamente.

PNC Madres de 7 hijos > $73.665 (igual a la mínima con bono de $15.000) más la Tarjeta Alimentar si tienen hijos de hasta 14 años.

(igual a la mínima con bono de $15.000) más la Tarjeta Alimentar si tienen hijos de hasta 14 años. PNC por Vejez e Invalidez > $41.064 (70% de la mínima). Con bono de $15.000, el total es de $56.064.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) > $46.931 (80% de la mínima). Con el refuerzo, en total cobran $61.931.

Importante: siempre hay que descontar la cuota por préstamos y recordar que este servicio está disponible para jubilados y pensionados, quienes pueden pedir turno para sacar un crédito en una oficina de ANSES.