Jubilados y pensionados: ¿cuánto cobro de bono en marzo 2023?

ANSES ya arrancó con el calendario de pagos de marzo 2023, pero aún quedan dudas por parte de miles de beneficiarios del organismo con respecto a los montos totales a percibir, teniendo en cuenta el aumento del 17,04% y el bono de $15.000 para jubilados y pensionados.

Son justamente estos grupos los que buscan conocer cuánto cobran en marzo, cuándo les corresponde por terminación de documento y cómo consultar sus recibos de haberes. Ante todo hay que saber que no todos perciben los mismos valores de bono, por lo que en la siguiente nota detallamos uno por uno.

¿De cuánto es el bono para jubilados?

El refuerzo que se otorga durante tres meses (marzo, abril y mayo), va de $5000 a $15.000 porque depende de los haberes de cada beneficiario. El monto más alto será para quienes cobren una prestación menor o igual a la mínima. Luego se pagará un proporcional y finalmente, perciben $5000 aquellos con dos haberes mínimos (jubilación y pensión por ejemplo) o que no superen una suma de $117.330.

Estos son todas las cifras de bono que se pagan en marzo:

Haberes menores a $58.665 > $15.000 de bono

Haberes iguales a $58.665 (jubilación mínima) > $15.000 de bono

Haberes de $59.000 > $14.665

Haberes de $60.000 > $13.665

Haberes de $64.000 > $9665

Haberes de $67.000 > $6665

Haberes de $68.665 aproximadamente > $5000

Haberes entre $69.000 y $117.330 > $5000

Haberes de $118.000 > $4330

Haberes de $119.000 > $3330

Haberes de $121.000 > $1330

Haberes de $122.330 o más > no cobran bono

Jubilaciones máximas > no cobran bono

¿Quiénes cobran bono en marzo 2023?

Está destinado a los jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PUAM, Madres de 7 hijos, PNC por Vejez, Invalidez o Discapacidad) y pensiones graciables, siempre que el pago esté a cargo de ANSES.

A pesar de eso, muchos beneficiarios denunciaron que no recibieron el bono este mes, sobre todo las PNC. En esos casos es muy importante revisar el recibo de haberes para ver en detalle los montos y verificar que no haya descuentos de préstamos. Si se comprueba que no se depositó, entonces se debe hacer el reclamo en ANSES.

¿Cuánto se cobra en marzo 2023?

Jubilación mínima > $58.665 . Con bono de $15.000 cobran $73.665.

. Dos haberes mínimos > $117.330. Con bono de $5000 perciben $122.330.

Con bono de $5000 perciben Jubilación máxima > $394.750 con aumento pero sin bono.

PNC Madres de 7 hijos > $73.665 (igual a la mínima con bono) más la Tarjeta Alimentar si tienen hijos de hasta 14 años.

(igual a la mínima con bono) más la Tarjeta Alimentar si tienen hijos de hasta 14 años. PNC por Vejez e Invalidez > $41.064 (70% de la mínima). Con bono de $15.000, el total es de $56.064.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) > $46.931 (80% de la mínima). Con el refuerzo, en total cobran $61.931.

Importante: siguen habilitados los préstamos ANSES para jubilados, pensionados y PNC.

Calendario de pagos jubilados y pensionados

El cronograma de las PNC empezó el miércoles 1 de marzo y terminó el martes 7. Por su parte, las jubilaciones mínimas se empezaron a pagar el miércoles 8 de marzo con los documentos terminados en 0. Esto significa que ya cobraron los DNI 0, 1, 2, 3, 4, y 5. Las fechas siguen así:

DNI terminados en 6 > jueves 16 de marzo

DNI terminados en 7 > viernes 17 de marzo

DNI terminados en 8 > lunes 20 de marzo

DNI terminados en 9 > martes 21 de marzo

Por otro lado, los jubilados que superan la mínima cobran los siguientes días:

DNI terminados en 0 y 1 > miércoles 22 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 > jueves 23 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 > lunes 27 de marzo (viernes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria)

DNI terminados en 6 y 7 > martes 28 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 > miércoles 29 de marzo

Para consultar el recibo de sueldo de los jubilados por internet, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, seleccionar "Jubilaciones y pensiones" > "Consultar recibos de haberes". También se puede pedir el detalle en el banco o consultar los movimientos en el cajero automático.

Además, es importante consultar si el banco pide el trámite de la Fe de Vida o no, ya que muchas personas no cobran cuando no realizan la gestión. En cambio, otros bancos eliminaron el requisito.