PNC MARZO | Cuánto cobran con aumento y bono de $15.000

Desde la semana que viene, todos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) empezarán a recibir su prestación con el aumento del 17,04% que anunció ANSES. Sin embargo, no es la única novedad.

El organismo también anunció que se renueva el refuerzo, por lo que los beneficiarios también recibirán un bono por tres meses, y además se publicó en el Boletín Oficial información sobre la nueva pensión vitalicia a la que podrá acceder un nuevo grupo.

A continuación detallamos las fechas de cobro de marzo, montos actualizados con aumento y bono, de qué se trata la nueva PNC y más detalles para el tercer mes del año.

¿Cuándo cobran las pensiones no contributivas?

Son el primer grupo en cobrar cada mes, por lo que las fechas de pago de marzo 2023 son:

DNI terminados en 0 y 1 > miércoles 1 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 > jueves 2 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 > viernes 3 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 > lunes 6 de marzo

DNI terminados en 8 y 9 > martes 7 de marzo

Cabe recordar que se puede consultar la fecha y recibo de haberes en la aplicación Mi ANSES. Solo hay que entrar con CUIL y clave de seguridad social, elegir "Jubilaciones y pensiones" en el menú y luego la opción "consultar recibos de haberes".

¿Cuánto cobro con aumento en marzo 2023?

Todos los pensionados tendrán el aumento y un bono de $15.000 en marzo, abril y mayo. Si bien el monto del pago extra depende del haber de cada beneficiario, en el caso de las pensiones no contributivas no se supera la mínima, por lo que recibirán el total del refuerzo.

Las cifras de cobro en marzo son:

PNC Madres de 7 hijos > $58.665 (igual a la jubilación mínima) más bono de $15.000. En total perciben $73.665 y a eso se agrega la Tarjeta Alimentar solo si tienen hijos de hasta 14 años.

(igual a la jubilación mínima) más bono de $15.000. y a eso se agrega la Tarjeta Alimentar solo si tienen hijos de hasta 14 años. PNC por Vejez e Invalidez > $41.064 (70% de la mínima). Con bono de $15.000, el total es de $56.064.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) > $46.931 (80% de la mínima). Con el refuerzo, en total cobran $61.931.

Importante: las PNC no reciben la ayuda escolar 2023, pero sí es compatible con las becas Progresar, que abren las inscripciones el 1 de marzo.

Nueva pensión no contributiva 2023

El Gobierno confirmó, a través de la Resolución 34/2023, la Pensión No Contributiva vitalicia (de por vida) para las personas con VIH, hepatitis y otras dolencias, que además estén en situación de vulnerabilidad social. Es por eso que los requisitos son: no superar los 3 salarios mínimos con los ingresos del grupo familiar y no tener ingresos de una actividad laboral que superen un salario mínimo.

Al igual que el resto de las PNC, la persona que esté en condiciones de solicitar la pensión recibirá una ayuda económica mensual que sería equivalente al 70% de la mínima, al igual que la pensión por invalidez. Esto significa que podrían cobrar $41.064 desde marzo y, según cuándo se haga el trámite, obtener el pago con el bono de $15.000.

Beneficios y créditos para PNC 2023

Siguen habilitados los beneficios ANSES para obtener los reintegros en las compras realizadas con la tarjeta de débito para casi todos los beneficiarios del organismo. Además, las pensiones no contributivas también pueden solicitar créditos de hasta $85.000 en 24, 36 o 48 cuotas.

Para pedir un préstamo es conveniente pedir turno en la página web y asistir en el día y horario asignados. Si cumple los requisitos, se aprobará el pago y se depositará en la cuenta dentro de 5 días hábiles.

Importante: la cuota del préstamo no puede superar el 30% del haber, por lo que muchas personas no pueden tener dos créditos a la vez.