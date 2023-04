Fondo de Desempleo: fechas y montos con aumento en abril 2023

Continúa el calendario de pagos de ANSES para abril 2023 y miles de beneficiarios del Fondo de Desempleo se preparan para recibir su prestación con aumento. Además, en los próximos meses llegarán nuevos incrementos para los planes sociales.

No todos los titulares cobran lo mismo, ya que los montos y el tiempo que perciban el seguro de desempleo depende de la antigüedad y el salario que tenían en sus trabajos anteriores. A eso se suma que algunos pueden cobrar la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y otros no.

En esta nota te contamos cuándo pagan el Fondo de Desempleo en abril, cuál es el monto, los próximos aumentos y cómo acceder al subsidio.

¿Cuándo cobro el seguro por desempleo?

Se deposita según el cronograma de ANSES por terminación de documento y según el plan en el que esté cada beneficiario. Las fechas en abril son:

Plan 1:

DNI terminados en 0 y 1 > lunes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3 > martes 25 de abril

DNI terminados en 4 y 5 > miércoles 26 de abril

DNI terminados en 6 y 7 > jueves 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9 > viernes 28 de abril

Los planes 2 y 3 se abonan desde el viernes 5 hasta el miércoles 10 de mayo para todas las terminaciones de documento. Además, aquellos que también cobren SUAF tienen el cronograma de la asignación, que arrancó el 12 de abril y termina el martes 25 para los DNI finalizados en 9.

¿Cuánto se cobra por Fondo de Desempleo?

Como todas las cifras varían, el mínimo a percibir en abril es de $19.539 y el máximo, de $32.566. A esto se puede sumar la liquidación SUAF, que es de $11.465 por hijo o $37.336 por discapacidad para todos los que estén dentro del tramo 1, según los topes vigentes. El próximo aumento para el salario familiar llega en junio.

¿Cuándo hay aumento y de cuánto es?

Recientemente se definió un nuevo aumento en 3 tramos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los planes sociales como Desempleo, Potenciar Trabajo y Plan Acompañar. El mismo impacta a mes vencido y se cobra en mayo, junio y julio.

Los próximos montos a percibir con el subsidio por desempleo son:

Mínimo de $22.587 y máximo de $37.646 aproximadamente

Mínimo de $23.942 y máximo de $39.905 aproximadamente

Mínimo de $25.139 y máximo de $41.900 aproximadamente

¿Cómo acceder a la prestación por desempleo?

El trámite se inicia con toda la documentación en Atención Virtual o se puede pedir turno en la página de ANSES para hacerlo de forma presencial en una oficina. Para eso se necesita documento (original y copia) y el telegrama de despido o documentación que acredite el desempleo (no se permite renuncia).

Además, existen otras posibilidades para personas que no tienen trabajo, como el Fomentar Empleo, que se mantiene activo y ofrece puestos laborales y cursos. También la Asignación Universal por Hijo (AUH), que no es un plan pero sí se paga a las familias desocupadas o con trabajo no registrado y con hijos menores de edad o con discapacidad.

REQUISITOS Y TRÁMITE DE DESEMPLEO ACÁ