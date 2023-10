ANSES AUH | ¿Cuánto cobro por hijo en octubre 2023?

Continúa el calendario de pagos de ANSES para octubre 2023 y, aunque la gran novedad ha sido el refuerzo para trabajadores informales, muchos otros beneficiarios también necesitan saber cuánto y cuándo cobran este mes.

Algunos son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyas cifras varían de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo y el tipo de complementos o extras que le correspondan a cada persona. Por eso varían según los beneficiarios y es importante saber cómo es la liquidación.

A continuación detallamos cuánto cobra la AUH en octubre por cada menor a cargo, es decir montos totales, repasamos la fecha de cobro por terminación de documento y más datos a tener en cuenta.

¿Cuánto cobra AUH por hijo en octubre?

La asignación cobra $13.674 por hijo o $44.530 por discapacidad. Además, los beneficiarios tienen el refuerzo de la Tarjeta Alimentaria y otros pagos adicionales como el complemento de leche para chicos de hasta 3 años y la ayuda escolar, que también aumentaron, y el pago del retenido por presentar la libreta AUH. Este último es de hasta $17.500.

Considerando lo básico, o sea asignación y alimentar si los hijos son menores de 14 años, los montos en octubre 2023 pueden ser:

Por 1 hijo

AUH > $13.674

Tarjeta Alimentar > $22.000

Total > $35.674

Por 2 hijos

AUH > $27.348

Tarjeta Alimentar > $34.500

Total > $61.848

Por 3 hijos

AUH > $41.022

Tarjeta Alimentar > $45.500

Total > $86.522

Por 4 hijos

AUH > $54.696

Tarjeta Alimentar > $45.500

Total > $100.196

Por 5 hijos

AUH > $68.370

Tarjeta Alimentar > $45.500

Total > $113.870

Por discapacidad

AUH > $44.530

Tarjeta Alimentar > $22.000, $34.500 o $45.500

Total > $66.530

Importante: hubo reclamos por falta de pago y liquidación de la Tarjeta Alimentar. Se recomienda primero esperar el depósito porque puede haber demoras bancarias. Caso contrario, el reclamo se hace con Desarrollo Social al 0800-222-3294.

Calendario de pago AUH octubre 2023

El cronograma arrancó el lunes 9 de octubre con los documentos terminados en 0, siguió el martes 10 con los finalizados en 1 y sigue así:

DNI terminados en 2 > miércoles 11 de octubre

DNI terminados en 3 > jueves 12 de octubre

DNI terminados en 4 > martes 17 de octubre (viernes 13 y lunes 16 feriado)

DNI terminados en 5 > miércoles 18 de octubre

DNI terminados en 6 > jueves 19 de octubre

DNI terminados en 7 > viernes 20 de octubre

DNI terminados en 8 > lunes 23 de octubre

DNI terminados en 9 > martes 24 de octubre

Las mismas fechas tienen los jubilados con haberes mínimos y bono, la liquidación SUAF y el Programa Hogar 2023 con aumento.

¿Hay bono o refuerzo para AUH?

No. Por el momento no hay ningún bono confirmado para la asignación universal y el IFE 2023 no es compatible con la prestación. A pesar de eso, los beneficiarios tienen otros pagos posibles como:

Ayuda Escolar > $14.326 por hijo.

20% retenido > $17.500 y $57.119 aproximadamente para AUH por discapacidad.

Complemento de leche > $2148 por hijo.

Garrafa Social del Programa Hogar 2023 > los montos dependen de la provincia, zona de residencia, grupo familiar y el mes.

Compatibilidades > Plan Acompañar, Fomentar Empleo, Becas Progresar, Mi Pieza, Hay Equipo, entre otros.

¿Cómo saber cuánto debo del préstamo AUH?

Es muy importante recordar que mucha gente continúa pagando préstamos, por lo que hay que restar la cuota de la liquidación total. Para saber cuánto se debe de un crédito y demás detalles sobre las cuotas se puede consultar llamando al 130, a través de Atención Virtual o en el link oficial de ANSES, donde solo hay que colocar el número de CUIL. Además, siempre estará detallado el descuento en Mi ANSES.

Para consultar los montos, hay que ingresar a la sección 'Hijas e hijos' > 'Mis Asignaciones'. Por su parte, para saber fecha y lugar de cobro hay que entrar a la opción 'Cobros'.