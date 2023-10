Liquidación SUAF | ¿Cuánto y cuándo cobro en octubre 2023?

El próximo lunes 9 de octubre arranca el calendario de pagos de ANSES para miles de beneficiarios, entre ellos la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), cuyos titulares tienen diferentes montos de acuerdo a la categoría en la que estén y la cantidad de hijos a cargo.

Además, hay algunos reclamos respecto al complemento que tenía el salario familiar, nuevos aumentos y otras medidas económicas que no abarcan a este grupo.

En esta nota te contamos cuáles son las fechas de cobro de SUAF en octubre, cuánto cobra el salario familiar y qué beneficios tiene. Además, cómo consultar la liquidación y por qué la asignación no es compatible con algunas prestaciones.

¿Cuándo cobro SUAF octubre 2023?

DNI terminados en 0 > lunes 9 de octubre

DNI terminados en 1 > martes 10 de octubre

DNI terminados en 2 > miércoles 11 de octubre

DNI terminados en 3 > jueves 12 de octubre

DNI terminados en 4 > martes 17 de octubre

DNI terminados en 5 > miércoles 18 de octubre

DNI terminados en 6 > jueves 19 de octubre

DNI terminados en 7 > viernes 20 de octubre

DNI terminados en 8 > lunes 23 de octubre

DNI terminados en 9 > martes 24 de octubre

Cabe aclarar que hay cambios por feriados y por eso la terminación 4 cobra el martes 17 de octubre. También tienen este cronograma la AUH con Tarjeta Alimentar, jubilados con haberes mínimos y el Programa Hogar con aumento.

Liquidación SUAF: montos de octubre 2023

Con el último incremento, los montos por tramo para SUAF son:

Tramo 1 > $17.093 por hijo

Tramo 2 > $11.528 por hijo

Tramo 3 > $6971 por hijo

Tramo 4 > $3594 por hijo

En el caso de SUAF por discapacidad, los montos son: $55.662 (tramo 1), $39.375 (tramo 2) y $24.849 (tramo 3). El próximo aumento llega en diciembre, pero sí subieron también los topes para cobrar SUAF. La otra buena noticia es que los trabajadores pueden acceder a la devolución del IVA en las compras realizadas con tarjeta de débito.

¿Qué es el SUAF de ANSES?

Las siglas significan Sistema Único de Asignaciones Familiares, que si bien alcanza a diversas asignaciones, se usa normalmente para hablar de SUAF o salario familiar, el cual se paga a trabajadores en blanco, monotributistas, titulares de jubilaciones y pensiones, beneficiarios del Fondo de Desempleo y trabajadores que cobran a través de una ART.

Por ese motivo, y por decisión de ANSES, complementos como la Tarjeta Alimentar no son compatibles. Además, por el momento no se confirmaron bonos, complementos ni créditos. Sin embargo, están disponibles los préstamos para trabajadores en relación de dependencia, de los cuales muchos cobran SUAF. Pero es importante saber que no está destinado a la asignación, sino a los trabajadores y por tal motivo no pueden acceder las SUAF por embargo.

¿Cómo consultar la liquidación y fecha de cobro?

Es normal que cada mes surjan dudas sobre la liquidación y cuándo se actualiza. Por eso es importante saber que la información se puede cargar completa durante los primeros días, pero sobre todo desde el 5 en adelante. Por tal motivo, algunos titulares ya tienen sus montos y otros no, pero es una situación común y se actualizará próximamente.

Para conocer cuánto cobra cada beneficiario, la fecha y el lugar de cobro hay que ingresar a Mi ANSES con clave de seguridad social y seleccionar, según corresponda: