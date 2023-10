ANSES | ¿Cuánto cobra AUH con extras en octubre 2023?

Este lunes 2 de octubre arrancó el calendario de pagos de ANSES para miles de beneficiarios, pero próximamente empezarán a recibir su prestación los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La AUH tuvo varias novedades en las últimas semanas y, aunque es cierto que también hubo reclamos, están asegurados diversos pagos extra, complementos y beneficios para este mes.

En esta nota detallamos el monto y cuánto se cobra en total, todas las fechas de cobro por terminación de documento, las novedades y cómo consultar la liquidación.

Fechas de cobro AUH octubre 2023

DNI terminados en 0 > lunes 9 de octubre

DNI terminados en 1 > martes 10 de octubre

DNI terminados en 2 > miércoles 11 de octubre

DNI terminados en 3 > jueves 12 de octubre

DNI terminados en 4 > martes 17 de octubre

DNI terminados en 5 > miércoles 18 de octubre

DNI terminados en 6 > jueves 19 de octubre

DNI terminados en 7 > viernes 20 de octubre

DNI terminados en 8 > lunes 23 de octubre

DNI terminados en 9 > martes 24 de octubre

El mismo cronograma tienen los jubilados con haberes mínimos, la liquidación SUAF y el Programa Hogar, que tiene aumento en octubre. Cabe recordar que tienen un pequeño cambio por feriados.

¿Cuánto cobra la AUH en octubre?

Teniendo en cuenta que el próximo aumento llega en diciembre, este mes los titulares cobran $13.674 por hijo o $44.530 por discapacidad, pero los montos totales varían de acuerdo a los pagos adicionales de cada beneficiario y la cantidad de hijos a cargo. Por ejemplo, contando solo la asignación:

Por 2 hijos > $27.348

Por 3 hijos > $41.022

Por 4 hijos > $54.696

Pagos y beneficios para AUH en octubre

La asignación tiene diversos pagos confirmados para octubre y son:

Tarjeta Alimentar , que mantiene el refuerzo > $22.000 por un hijo, $34.500 por dos y $45.500 por tres o más de hasta 14 años.

, que mantiene el refuerzo > $22.000 por un hijo, $34.500 por dos y $45.500 por tres o más de hasta 14 años. 20% retenido de hasta $17.500 > para quienes presentan el formulario de la libreta AUH 2023. En octubre lo reciben aquellos que presentaron en agosto, ya que se deposita a los dos meses de hacer el trámite.

para quienes presentan el formulario de la libreta AUH 2023. En octubre lo reciben aquellos que presentaron en agosto, ya que se deposita a los dos meses de hacer el trámite. Ayuda escolar > también tuvo aumento, por lo que se paga $14.326 por hijo escolarizado. Para el trámite hay que presentar el formulario 2.68.

también tuvo aumento, por lo que se paga $14.326 por hijo escolarizado. Para el trámite hay que presentar el formulario 2.68. Complemento de leche > se elevó a $2148 por hijo, solo para quienes tengan chicos de hasta 3 años.

se elevó a $2148 por hijo, solo para quienes tengan chicos de hasta 3 años. Compatibilidades con programas como la Garrafa Social, Plan Acompañar, Progresar, entre otros.

Devolución del IVA > los titulares pueden acceder a la devolución en las compras realizadas con tarjeta de débito, donde cobran la asignación por ejemplo. El tope de reintegro es de $18.800 por mes y se hace de forma automática dentro de las 48 horas de realizar la compra.

Importante: no se confirmó un bono y el IFE 2023 no es compatible con la asignación, ya que está destinado a personas sin trabajo registrado y que no reciban asistencias del Estado.

¿Cómo consultar fecha y liquidación?

Es normal que cada mes surjan dudas sobre la liquidación y cuándo se actualiza. Por eso es importante saber que la información se puede cargar completa durante los primeros días, pero sobre todo desde el 5 en adelante. Por tal motivo, algunos titulares ya tienen sus montos y otros no, pero es una situación común y se actualizará próximamente.

Para conocer cuánto cobra cada beneficiario, la fecha y el lugar de cobro hay que ingresar a Mi ANSES con clave de seguridad social y seleccionar, según corresponda: