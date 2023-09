BONO IFE 2023 | Quiénes cobran $94.000 y cómo anotarse

Este martes el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un nuevo bono muy similar al IFE para millones de trabajadores informales y personas que no tienen asistencia del Estado, lo que se venía esperando desde hace tiempo.

Los funcionaros indicaron que la medida alcanza a todos aquellos que quedaron afuera de las iniciativas anteriores. Sin embargo, por ese motivo se despertaron dudas sobre quiénes están habilitados para inscribirse y quiénes no.

Además, desde este miércoles estará disponible el formulario de inscripción para el 'nuevo IFE' y ya se ven demoras en la página. A continuación repasamos cada uno de los requisitos para acceder, cuándo y cómo se paga el bono y el detalle completo para anotarse.

¿Cómo saber si me corresponde el bono?

Como indicaron Massa y Raverta, el refuerzo está destinado a todas las personas que tienen trabajo en negro, trabajan por su cuenta sin estar registrados o incluso no tienen empleo pero tampoco cobran el Fondo de Desempleo, ya que este grupo tiene otro bono. Son beneficiarios de 18 a 64 años sin ningún tipo de asistencia del Estado.

En ese sentido, es importante saber las incompatibilidades con esta especie de IFE, o sea quiénes no lo recibirán por no cumplir los requisitos:

No se puede tener trabajo formal o registrado de ningún sector: en relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y personal de casas particulares (servicio doméstico). Cabe recordar que estos últimos también tienen un extra asegurado.

No se puede recibir ningún tipo de jubilación, pensión o pensión no contributiva, entre otras prestaciones previsionales.

No se puede recibir asignaciones: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y cualquier otro tipo de asignación familiar de ANSES.

Tampoco pueden acceder los titulares de planes o programas sociales como Potenciar Trabajo, Plan Acompañar, Fondo de Desempleo o Becas Progresar.

No se puede tener obra social ni prepaga, sin importar que sea utilizada actualmente o no.

¿Si tengo garrafa social puedo cobrar el IFE?

Una de las preguntas más repetidas entre los beneficiarios desde que se anunció el bono para trabajadores en negro tiene que ver con el Programa Hogar, el subsidio también conocido como Garrafa Social para personas que no tienen conexión de gas natural.

Por el momento no se aclaró si estos titulares pueden acceder o no al bono. La realidad es que el monto del subsidio es muy bajo, pero a su vez el Gobierno afirma que no se puede recibir ninguna prestación. Se espera que en los próximos días se confirme pero, por el momento, se puede probar la inscripción a través de Mi ANSES o consultar al 130.

¿Cuándo y cómo se paga el bono del gobierno?

El nuevo bono es de $94.000 y se pagará en 2 cuotas de $47.000, una en octubre y otra en noviembre. La primera se empezará a depositar desde el lunes 9 de octubre por terminación de documento.

Ese dinero se acreditará en la cuenta bancaria informada en ANSES, mediante el CBU. Muchas personas ya tienen esta información en la base de datos, mientras que otras deberán indicarlo o el organismo se encargará de abrir una cuenta gratuita para recibir el bono.

Importante: chequear el número de CBU y, si el beneficiario no está seguro, se recomienda no seleccionarlo y escribirlo manualmente en el formulario de inscripción.

¿Cómo anotarse al nuevo IFE 2023?

La inscripción se habilita este miércoles 27 de septiembre de 14 a 22 a través de la aplicación o la página de Mi ANSES, pero por ahora no informaron una fecha límite. Los pasos a seguir para anotarse son:

1) Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social. Se puede generar en el momento o recuperarla si el titular no la recuerda. También hay que saber que la página puede tener demoras por la cantidad de usuarios.

2) Seleccionar en el inicio o el menú la opción del bono para trabajadores informales.

3) Completar el formulario de inscripción con todos los datos solicitados. También es importante mantenerlos actualizados para cualquier otro trámite.

4) Una vez finalizada la inscripción, solo queda esperar a que ANSES realice la evaluación socioeconómica y patrimonial de los solicitantes (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.).

5) Luego, ANSES informará a través de la aplicación, correo o mensaje si cada persona fue aprobada o rechazada y su próxima fecha de cobro.

Lo más importante en este caso es tener disponible y activa la cuenta bancaria, contar con el número de CBU y la clave de seguridad social (si se bloquea al intentar recuperarla, los solicitantes deberán hacer dicho trámite de forma presencial).