ANSES | Cuánto cobra AUH con Tarjeta Alimentar en abril 2024

En medio de las diversas novedades y medidas económicas, ANSES se prepara para desarrollar el calendario de pagos de abril y los titulares se preguntan cuánto les corresponde cobrar, especialmente la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El mes pasado el secretario de Niñez y Familia, Pablo de La Torre, deslizó que se acercaba un nuevo aumento para la asignación y la Tarjeta Alimentaria. Sin embargo, por ahora se sostiene que los beneficiarios mantienen los montos y más adelante podrían cobrar con incremento.

En esta nota indicamos cuánto cobra la AUH en abril, cuáles son las fechas de pago y qué extras puede tener. Además, qué pasa si no se presentó la libreta 2023 y cuándo se habilita la de este año.

¿Cuánto cobra AUH en abril 2024?

A pesar de la expectativa que se generó por un posible aumento, por ahora el salario universal tiene las mismas cifras de cobro. De hecho, si se mantiene la fórmula de movilidad como indicó el Gobierno Nacional, la AUH y otras prestaciones tendrán incremento en junio. Sin embargo, no se descartan medidas económicas.

En abril, la asignación cobra $42.043 por hijo o $136.904 por discapacidad más la Tarjeta Alimentar para menores de 14 años. En este caso los montos son: $44.000 por uno, $69.000 por dos y $91.000 por tres o más. Además, las personas con menores de 3 años pueden recibir el complemento de leche ($3200 aproximadamente) y se suma el retenido para quienes entregaron la libreta 2023 de ANSES hace dos meses.

Calendario AUH abril 2024

DNI terminados en 0 > miércoles 10 de abril

DNI terminados en 1 > jueves 11 de abril

DNI terminados en 2 > viernes 12 de abril

DNI terminados en 3 > lunes 15 de abril

DNI terminados en 4 > martes 16 de abril

DNI terminados en 5 > miércoles 17 de abril

DNI terminados en 6 > jueves 18 de abril

DNI terminados en 7 > viernes 19 de abril

DNI terminados en 8 > lunes 22 de abril

DNI terminados en 9 > martes 23 de abril

El mismo cronograma tiene la liquidación SUAF, la Asignación por Embarazo (AUE) y los jubilados y pensionados con haberes mínimos. Toda la liquidación, fecha y lugar de cobro se podrá consultar en Mi ANSES.

¿Qué pagos extra tiene la asignación?

Los principales son la Tarjeta Alimentaria, el complemento de leche, el 20% retenido solo para quienes entregaron la libreta en tiempo y forma y la ayuda escolar de $70.000 por hijo. Muchos la cobraron en marzo de forma automática, pero otros aún tienen la posibilidad de presentar el certificado de escolaridad para recibir el pago de 60 a 90 días después.

Por ahora no se confirmó ningún otro extra o bono para asignaciones y solo está asegurado el refuerzo para jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC). De todas formas, la AUH es compatible con otras prestaciones como el Plan Acompañar, que se paga el 3 de abril.

¿Qué pasa si no presenté la libreta?

Los beneficiarios tenían tiempo hasta el 31 de marzo de entregar el formulario de libreta 2023 para recibir el retenido de 2022. Esto fue porque ANSES extendió el período para todos los que no alcanzaron a hacer el trámite el año pasado. Aquellos que presentaron en febrero, cobrarán en abril y quienes lo hicieron en marzo lo tendrán acreditado en mayo. Si no realizaron la gestión, no cobrarán el dinero acumulado.

Por otro lado, se espera que durante este mes se habilite la entrega de la libreta AUH 2024 para recibir el retroactivo del 2023, pero deberá confirmarlo el organismo.