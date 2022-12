ANSES | ¿Hay bono para AUH en diciembre 2022?

Con los aumentos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que finalmente se adelantó a diciembre, millones de beneficiarios manifiestan dudas sobre la posibilidad de cobrar un bono a fin de año, una de las noticias que más están esperando.

La realidad es que cada vez sonaba más fuerte la llegada de un pago extra, pero teniendo en cuenta esas medidas y otras como el pago por cuidados de salud, la libreta, entre otros, la situación podría cambiar.

A continuación te contamos qué se sabe del bono y qué debería pasar para que lo paguen, además de los montos y fechas actualizadas para diciembre.

¿AUH cobra bono en diciembre?

No está confirmado. Si bien se esperaba que fuera cada vez más probable porque el aumento de la Tarjeta Alimentaria había pasado para enero, finalmente se dio marcha atrás y el complemento con nuevos montos se depositará en diciembre. Esto se traduciría en menos chances de un pago extra a fin de año, aunque no se descarta totalmente, pero por ahora no hubo anuncios oficiales.

¿Cómo saber si pagarán un bono?

Lo cierto es que desde hace tiempo la asignación no tiene un bono "navideño" o de fin de año, como sí ha pasado con jubilados y pensionados. Por tal motivo, teniendo en cuenta la inflación, se espera que el Gobierno pueda definir nuevas ayudas económicas que ayuden a aliviar los bolsillos.

Sin duda tendrán que "sacar cuentas" y evaluar de dónde saldrá el financiamiento para que se pague un bono desde ANSES para todas las AUH. Sin embargo, hay que recodar otros beneficios y prestaciones a las que pueden acceder los beneficiarios.

Pagos asegurados AUH diciembre 2022

Asignación con aumento del 15,62% > $7836 por hijo o $25.520 aproximadamente para discapacidad.

Tarjeta Alimentar diciembre 2022 > está confirmado que impacta el aumento este mes y los montos son: $12.500 por un hijo, $19.000 por dos y $25.000 por tres o más , siempre y cuando tengan hasta 14 años.

está confirmado que impacta el aumento este mes y los montos son: , siempre y cuando tengan hasta 14 años. Pago del 20% retenido para quienes presenten la libreta AUH > hasta $10.781 por hijo. Cabe recordar que hay tiempo de hacer el trámite hasta el 31 de diciembre, pero las escuelas cierran antes, por lo que hay que agilizar la parte de escolaridad en el formulario 1.47.

hasta $10.781 por hijo. Cabe recordar que hay tiempo de hacer el trámite hasta el 31 de diciembre, pero las escuelas cierran antes, por lo que hay que agilizar la parte de escolaridad en el formulario 1.47. Cuidados de salud AUH > $5677 por hijo de 3 años y hasta 4 en los casos donde cobraron la asignación durante el 2021.

$5677 por hijo de 3 años y hasta 4 en los casos donde cobraron la asignación durante el 2021. Complemento de leche por el Plan 1000 Días > $1229 para chicos de hasta 3 años.

Beneficios ANSES > reintegros en las compras con tarjeta de débito todos los lunes.

Salario complementario para quienes estén en Potenciar Trabajo > $28.950 en diciembre más el aguinaldo.

$28.950 en diciembre más el aguinaldo. Compatibilidades con programas como Acompañar, Mi Pieza, Becas Progresar y Hay Equipo.

Descuento del 55% en la tarjeta SUBE para usar el transporte público.

¿Cuándo cobro AUH en diciembre?