Aumento Tarjeta Alimentar: ¿por qué no está en la liquidación?

Este martes, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que se adelanta el aumento de la Tarjeta Alimentar, lo cual quedó a la vista cuando miles de personas vieron los nuevos montos en la liquidación.

Sin embargo, todavía hay beneficiarios que no ven el impacto del incremento y por eso surgieron muchas dudas: será para todos o no, desde cuándo se pagaría y por qué no están las nuevas cifras en todas las liquidaciones.

En esta nota despejamos todas las consultas frecuentes y te contamos cuándo y cuánto se cobra con Tarjeta Alimentaria.

¿Cuándo es el aumento de la Tarjeta Alimentar?

Después de bastante incertidumbre, finalmente la ministra confirmó que impactará desde el lunes 5 de diciembre para AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos, y no en enero de 2023 como se había dicho en un principio. Se estima que la situación económica llevó a la decisión de adelantar el aumento. De todas formas, el complemento debería estar depositado en las fechas de cobro de diciembre 2022 oficiales:

Para Asignación Universal por Hijo y por Embarazo:

DNI terminados en 0 > lunes 12 de diciembre

DNI terminados en 1 > martes 13 de diciembre

DNI terminados en 2 > miércoles 14 de diciembre

DNI terminados en 3 > jueves 15 de diciembre

DNI terminados en 4 > viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 5 > lunes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 > martes 20 de diciembre

DNI terminados en 7 > miércoles 21 de diciembre

DNI terminados en 8 > jueves 22 de diciembre

DNI terminados en 9 > miércoles 23 de diciembre

Para PNC Madres de 7 hijos:

DNI terminados en 0 y 1 > jueves 1 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 > viernes 2 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 > lunes 5 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 > martes 6 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 > miércoles 7 de diciembre

Como en este caso reciben sus haberes desde el jueves 1, el aumento podría llegar para todos desde el 5.

¿Por qué no veo el aumento en mi liquidación?

Las dudas comenzaron porque muchos titulares todavía no ven los nuevos montos. Sin embargo, hay que aclarar que la propia titular de Desarrollo comunicó la fecha oficial de diciembre, lo que significa que las liquidaciones todavía no se actualizaron por completo.

Como suele suceder todos los meses, la liquidación puede cargarse durante los primeros días del mes, alrededor del 5 o incluso después. Es por eso que solo queda esperar a ver las cifras actualizadas, recordando que el incremento les corresponde a todos los beneficiarios del complemento alimentario. Además, las demoras son comunes, tanto en la información como en los pagos.

¿Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar?

En primer lugar hay que estar dentro de los grupos beneficiarios (AUH, AYE y PNC Madres de 7 hijos) y que los chicos a cargo sean menores de 14 años. Por otro lado, para saber si el beneficio está activo, hay que consultar la aplicación Mi Argentina.

Además, se puede consultar la liquidación en Mi ANSES (ingresar con CUIL y clave de seguridad social). Allí deben elegir la opción "Hijas e hijos" y luego "Mis Asignaciones".

Montos de Tarjeta Alimentar por un hijo

Montos Tarjeta Alimentar diciembre 2022

Las nuevas cifras para todos los titulares del programa alimentario son:

Asignación por Embarazo > $12.500.

AUH y PNC Madres de 7 hijos > $12.500 por un hijo, $19.000 por dos y $25.000 por tres o más .

. AUH por discapacidad > los montos son los mismos, pero se extiende hasta los 18 años.

Cabe recordar que todos en ANSES tienen el aumento del 15,62% en diciembre. Así, AUH y AUE cobrarán $7836 y pueden agregar complementos como la Alimentar, leche por el plan 1000 días, cuidados de salud, entre otros. Por su parte, las Madres de 7 hijos perciben $60.124 con incremento y bono de $10.000, pero deberán agregar la tarjeta y el aguinaldo 2022.