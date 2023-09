AUH | Estos son los complementos o pagos extra en septiembre

El anuncio que el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo este jueves 13 de septiembre, había provocado expectativa entre millones de beneficiarios de ANSES, quienes esperaban un nuevo refuerzo.

Sobre todo las asignaciones como AUH y SUAF. Sin embargo, no se confirmó ningún bono, pero sí la devolución del IVA en las compras para más personas y con un tope más amplio.

En esta nota te contamos de qué se trata y cómo usarlo, además de detallar uno por uno los pagos extra o beneficios para la Asignación Universal por Hijo en septiembre 2023.

¿En qué consiste la devolución del IVA?

Según indicó Massa, se definió la devolución automática del IVA en las compras de productos de la canasta básica que se hagan con tarjeta de débito. La iniciativa lleva el nombre de 'Compre sin IVA' y alcanzaría a unas 9 millones de personas, entre ellas trabajadores, monotributistas, jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aunque también incluye a muchas SUAF porque está destinado a trabajadores.

Como es automática, no hay que hacer ningún trámite y el dinero se reintegrará en la cuenta dentro de las 48 horas. Tiene un tope de $18.800, lo que implica con una compra de $89.523 y es acumulable con otros beneficios. Además, puede ser en las compras un día o a lo largo del mes.

¿Hay bono para la AUH en septiembre?

No. La realidad es que miles de personas se llenaron de expectativa por el anuncio, pero no las cumplió. A pesar de que se necesitan medidas de ahorro, sobre todo después de conocer que la inflación de agosto fue del 12,4%, por el momento no se confirmaron nuevos bonos o refuerzos para ninguna asignación.

A pesar de eso, la AUH tiene diferentes pagos a los que puede acceder cada mes.

¿Cuáles son los complementos o pagos extra?

Estos son los pagos adicionales de la asignación universal, de acuerdo a la situación de cada titular:

Tarjeta Alimentar con aumento/refuerzo > actualmente se cobra $22.000 por un hijo, $34.500 por dos y $45.500 por tres o más hijos de hasta 14 años. En octubre los montos serán los mismos y en noviembre quedaría fijo el aumento, aunque podría ser un poco mayor, pero lo tendrá que confirmar el ministerio de Desarrollo Social.

actualmente se cobra $22.000 por un hijo, $34.500 por dos y $45.500 por tres o más hijos de hasta 14 años. En octubre los montos serán los mismos y en noviembre quedaría fijo el aumento, aunque podría ser un poco mayor, pero lo tendrá que confirmar el ministerio de Desarrollo Social. 20% retenido de hasta $17.500 > para quienes presentan el formulario de la libreta AUH 2023. En septiembre lo reciben aquellos que presentaron en julio, ya que se deposita a los dos meses de hacer el trámite.

para quienes presentan el formulario de la libreta AUH 2023. En septiembre lo reciben aquellos que presentaron en julio, ya que se deposita a los dos meses de hacer el trámite. Ayuda escolar > también tuvo aumento, por lo que se paga $14.326 por hijo escolarizado. Para el trámite hay que presentar el formulario 2.68.

también tuvo aumento, por lo que se paga $14.326 por hijo escolarizado. Para el trámite hay que presentar el formulario 2.68. Complemento de leche > se elevó a $2148 por hijo, solo para quienes tengan chicos de hasta 3 años.

se elevó a $2148 por hijo, solo para quienes tengan chicos de hasta 3 años. Beneficios ANSES y devolución del IVA.

Compatibilidades con programas como la Garrafa Social, Plan Acompañar, Mi Pieza, Progresar, entre otros.

¿Cuánto y cuándo cobro AUH en septiembre?

La asignación tuvo el 23,29% de aumento, al igual que el resto de los beneficiarios, por lo que en septiembre cobra $13.674 por hijo o $44.530 por hijo con discapacidad y los montos se elevan de acuerdo a la cantidad de chicos a cargo. Lógicamente, se agregan los pagos extra que correspondan.

En cuanto al calendario de pagos de ANSES para la AUH, empezó el 8 de septiembre con los documentos terminados en 0 y sigue así:

DNI terminados en 4 > jueves 14 de septiembre

DNI terminados en 5 > viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 6 > lunes 18 de septiembre

DNI terminados en 7 > martes 19 de septiembre

DNI terminados en 8 > miércoles 20 de septiembre

DNI terminados en 9 > jueves 21 de septiembre

El mismo cronograma le corresponde a la liquidación SUAF, a los jubilados con haberes mínimos y al Programa Hogar.